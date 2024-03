Matteo Jorgenson reageert op commotie na aanval: "Moesten we dan gewoon de handdoek in de ring gooien?"

"Ik wil iedereen die gisteren gevallen is, het beste wensen in zijn revalidatie, hoe lang en zwaar die ook mag zijn", opent Matteo Jorgenson.

"Het was een grote opluchting om na de finish te horen dat niemand in een kritieke toestand verkeerde. Na de val van op de eerste rij te hebben gezien, had ik het veel erger verwacht."

Dat gezegd zijnde, wilde Jorgenson zijn verhaal nog doen over wat er zich na de valpartij had afgespeeld. Er was namelijk kritiek op het feit dat hij meteen erna in de aanval ging.

"Na een aantal seconden zelf in shock te zijn, omdat ik de val nipt had kunnen ontwijken, heb ik geprobeerd om de knop om te draaien."