Wielerclub Wattage likt wonden in nieuwe aflevering: "Bescherm renners beter tegen de impact van een val"

do 28 maart 2024 06:41

Uiteraard ging ook Wielerclub Wattage in de nieuwste aflevering de stevige tuimeling in Dwars door Vlaanderen niet uit de weg. Valpartijen zullen altijd deel zijn van de koers, dus ijvert Jan Bakelants voor meer veiligheid in de koers. "Waarom geen airbag in je rug zoals bij het skiën?", stelt hij zijn hersenspinsel voor.

"Feit is dat er gevallen wordt en dat je in een koerssituatie altijd kunt vallen", opent Jan Bakelants zijn betoog over de zware val in Dwars door Vlaanderen. "Het enige wat je daar tegenin kunt brengen, is dat je de bescherming van de renners verhoogt. Dat je kledij aanhebt die de impact kan verminderen." "Dat had in Dwars door Vlaanderen niets veranderd", denkt Tom Boonen luidop. "Jawel", blijft Bakelants bij zijn standpunt, waarna hij concrete voorbeelden geeft.

We moeten ervoor zorgen dat in de toekomst dergelijke impact anders wordt opgevangen. Jan Bakelants

"Een klein jaar geleden is er een renner die van de weg gaat en daar het leven bij laat. Dat gebeurt helaas veel te veel. Dus moet je vaststellen dat er maatregelen nodig zijn die toch maken dat er in geval van impact minder gevolgen zijn."

"Een soort airbag die in je rug zit zoals bij het skiën. Dat klinkt allemaal heel ridicuul en je kan dat in het belachelijke trekken. Maar je kan ook zeggen: eigenlijk zit daar wel iets in."

Want de veiligheid in het peloton moet de prioriteit zijn voor de ex-renner.

"We moeten stappen zetten in die richting om te voorkomen dat er in de toekomst bij een valpartij geen noodlottige afloop is en dat de impact toch deels door iets anders wordt opgevangen", besluit Bakelants.

