Lekke banden, valpartijen en corona achtervolgen Wout van Aert: bekijk zijn pechmomenten bij Ronde/Roubaix

vr 29 maart 2024 06:23

Links: val in Parijs-Roubaix 2019. Rechts: lekke band in Parijs-Roubaix 2023.

De zware val in Dwars door Vlaanderen betekent het einde van het voorjaar voor Wout van Aert. Het is niet de eerste keer dat Van Aert pech kent in de lente. Valpartijen, lekke banden en een virus waren al vaak de boosdoener voor of tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

2019: Dubbele pech en val in Parijs-Roubaix

Na ereplaatsen in Strade Bianche, Milaan-Sanremo en E3 Classic stond Wout van Aert met ambities aan de start in Parijs-Roubaix. Meestrijden om de zege zat er niet in. Het begon met een lekke band in het Bos van Wallers. Verder rijden en van wiel wisselen kon niet, want zijn ketting blokkeerde. Van Aert moest verder op de fiets van Pascal Eenkhoorn. Toen hij kwam aansluiten in het peloton wisselde hij weer naar zijn eigen fiets, maar ook dat liep niet goed af. Tijdens de achtervolging schoof hij weg in een bocht. Van Aert moest laveren tussen de volgwagens om terug te keren naar het peloton. Dat was nog voor de finale. Daarin kon hij lang meespelen, maar de benen liepen vol en de toen 24-jarige Van Aert finishte als 22e.

2020: Net niet in de Ronde en geen koers in Roubaix

In het hertekende wielerjaar 2020 kende Van Aert wel succes in Italië. Hij won Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Vol ambitie trok hij naar de Ronde van Vlaanderen, voor de gelegenheid op 18 oktober. Daar botste hij niet op pech, maar op een Nederlander. In een sprint met z'n tweeën werd hij geklopt door Mathieu van der Poel. Dichter kwam Van Aert niet meer bij een zege in Vlaanderens Mooiste. Revanche pakken in Parijs-Roubaix zat er ook niet in. De Franse klassieker werd afgelast door de coronapandemie.

2022: Corona gooit roet in het eten

Ook twee jaar later had Wout van Aert last van het coronavirus, deze keer zelfs persoonlijk. In de week voor de Ronde van Vlaanderen testte hij positief op covid. Zo moest hij een streep trekken door deelname aan De Hoogmis (en de Amstel Gold Race). Dat jaar stond Parijs-Roubaix een week later gepland dan andere jaren. Van Aert herstelde en kon nog deelnemen. Net als in de Ronde 2020 werd het een net-nietverhaal. Hij werd tweede, weliswaar op bijna 2 minuten van winnaar Dylan van Baarle, toen nog renner bij INEOS Grenadiers.

2023: Lekke band op heel slecht moment

Dan maar winnen in 2023? Nee, want opnieuw stonden de wielergoden niet aan de kant van Van Aert in zijn belangrijkste periode van het seizoen. In de Ronde van Vlaanderen werd hij 4e. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel waren een maatje te sterk, Mads Pedersen klopte hem om de 3e plek. Van Aert was betrokken bij een massale val en had een bebloede knie, maar dat had volgens hem geen invloed. "Tijdens de wedstrijd had ik er niet veel last van", zei Van Aert toen zelf achteraf. De onzichtbare kwelduivel was vorig seizoen vooral aanwezig in Parijs-Roubaix. Op Carrefour de l'Arbre, de laatste belangrijke kasseistrook, leek hij samen met Van der Poel weg te rijden uit een elitegroep. Maar pech nekte Wout van Aert andermaal. In de laatste honderden meters van de strook reed hij lek. Hij kon meteen wisselen, maar de vogel Van der Poel was gaan vliegen. Van Aert werd derde.

2024: Zware crash in Dwars door Vlaanderen