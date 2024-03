Wielerfans in Vlaamse Ardennen reageren triest na val Wout van Aert: "Domper op de vreugde in Kluisbergen"

do 28 maart 2024 15:48

De val in Dwars door Vlaanderen heeft voor een schok gezorgd bij de wielerfans. Ook in de Vlaamse Ardennen was de sfeer bedrukt. "Ik zie Van Aert nog vallen en hoor hem nog kermen", vertelt een vrouw op de Oude Kwaremont.

Veel ploegen verkennen vandaag het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Dat zorgt voor kijklustigen op de Vlaamse hellingen en kasseistroken, maar het gespreksonderwerp is de massale val in Dwars door Vlaanderen. "Op Strava zag ik snelheden tot 85 kilometer per uur. Als je dan valt en over het asfalt schuurt...", klinkt het langs de kant van de weg. "Het is om misselijk van te worden. Je ziet ze echt afzien en dat is niet plezant." Wout van Aert was het voornaamste slachtoffer van de valpartij, maar het gaat op de Oude Kwaremont niet alleen over hem. "Iedereen is er hier over bezig", vertelt fotograaf Patrick. "We praten hier ook over Jasper (Stuyven). Veel renners hebben een hele voorbereiding gedaan voor die ene week."

Hij is een van de redenen waarom ik naar hier ben gekomen. Amerikaanse wielerfan Dave