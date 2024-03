De mentale littekens bij Van Aert (en hoe hij ze kan genezen): "Wout moet uit het magische denken blijven"

do 28 maart 2024 16:36

Lichamelijk waren de wondes zichtbaar, maar hoe zwaar wordt het mentale litteken voor Wout van Aert? De tol en timing zullen onvermijdelijke sporen nalaten, beseft zijn mental coach Rudy Heylen. "Aan elke tegenslag is een rouwproces verbonden, Wout zal dat moeten respecteren."

Wat zou er zich de voorbije 24 uur allemaal afgespeeld hebben in het hoofd van Wout van Aert? In luttele seconden mocht een maandenlange voorbereiding de vuilbak in. Weg Ronde-droom, hallo helse pijnen en het vooruitzicht van een maandenlange revalidatie. Naast de fysieke schade is ook de mentale impact dus niet te overzien.

Van Aert maakte het eerder al eens mee in 2019, toen hij in de Ronde van Frankrijk een trauma opliep na die verschrikkelijke beenblessure. Mental coach Rudy Heylen hielp Van Aert toen opnieuw aan rust in het hoofd.



Welk proces staat WVA nu te wachten? "In de gedachten van de sporter wordt een blessureperceptie opgebouwd", duidt Heylen. "Wat is de impact? Hoe lang zal de revalidatie duren? Word ik goed begeleid? Gebeurde het al eens in het verleden? Die factoren zullen het mentale herstelproces versnellen of verlengen." "Dat Wout al eens een zware blessure opliep, is mentaal wel geen voordeel. Bij de eerste keer denk je: dat pak ik wel aan. Nu is het wéér eentje."



Geen probleem maar beperking

En dan nog op het slechtst mogelijke moment. Vier dagen voor de start van de heilige week, waarin Van Aert hoopte te schitteren en nog eens een monument op zijn palmares te zetten. Zoals vaker in het verleden dacht het lot er anders over. "Wout zat in een fase waarin hij vertrouwen had en zich klaar voelde om de strijd aan te gaan", weet Heylen. "Dat je zelfs niet de kans krijgt om die situatie aan te vallen, maakt het bijzonder zuur. Het voelt aan als een grote onrechtvaardigheid." "Kijk, tijdens een koers kan je een verkeerde keuze maken. Dan zit je met een probleem, maar heb je normaal wel nog een nieuwe kans. Hier heb je totaal geen verhaal tegen. Dan zit je niet met een probleem, maar met een beperking. Dat kan je niet oplossen, alleen aanvaarden." Heylen benadrukt dat Van Aert vooral één fout niet mag maken: "Hij moet wegblijven uit het magische denken, verbanden leggen die er niet zijn. Zoals de gedachte: zou het niet voor mij weggelegd zijn om de Ronde of Parijs-Roubaix te winnen?"

Ik heb bittere tranen van pijn en teleurstelling gezien bij Wout - het zal dus tijd vragen om die veerkracht te tonen. Rudy Heylen

De mental coach schetst wat het ideale mentale herstelproces dan wel is. "Het wordt belangrijk om Wout weer de juiste structuur aan te bieden. Door de val is die helemaal omgestoten. De motivatie moet nu weer helemaal opnieuw vanaf 0 opgebouwd worden." "Doelen zetten is de basis van motivatiepsychologie. Bij Wout zal die hersteld moeten worden. Dan gaat het op korte termijn niet zozeer over sportieve doelen of prestaties, maar wel over fysieke gezondheidsdoelen."