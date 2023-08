Na de zoveelste zilveren medaille: wat gaat er nu om in het hoofd van Wout van Aert?

Bijna het volledige peloton is stikjaloers op zijn palmares, maar wat als...

Wout van Aert de voorbije drie jaar tijdens enkele hoogdagen niét botste op één tegenstander die net iets beter was? Dan stonden er enkele klassiekers en regenboogtruien meer op de erelijst.

"Ik heb net iets te veel zilver in mijn kast liggen", zuchtte onze landgenoot twee jaar geleden al na het WK tijdrijden.

Gisteren kwam daar dus nog een exemplaar bij - een vervelende vloek die blijft duren, dus. Velen zouden zich na een zoveelste gemiste kans verliezen in frustraties en overpeinzingen.

Maar is dat bij Van Aert ook het geval?

"Wout is natuurlijk een heel nuchtere en analytisch sterke mens", weet zijn mental coach Rudy Heylen. "Als hij het afgelopen WK overschouwt, zal hij weten dat er op Mathieu weer geen maat stond."

"En hoe is Wout dan tijdens de koers? Dat is een jongen die niet gaat tellen, maar gewoon het volle pond blijft geven tot hij over de meet is. Die sterkte moet hij vooral blijven behouden. Het gaat over de eigen inspanning en investering. Is Mathieu sterker? Dan is dat zo."