Dokter Steven Claes: "Atleten kunnen snel bepaalde knop omdraaien, dat voelde ik woensdag al bij Van Aert"

do 28 maart 2024 21:54

Dokter Steven Claes was donderdagavond te gast in De Afspraak.

Nu Wout van Aert geopereerd is na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen kan het herstel beginnen. En dat zal zijn tijd nodig hebben, vertelt dokter Steven Claes van het AZ in Herentals. "Wij proberen gewoon onze patiënten zo goed mogelijk te behandelen, niet noodzakelijk zo snel mogelijk", klinkt het in De Afspraak.

Wout van Aert lag vandaag in Herentals op de operatietafel van dokter Tom Claes. Diens broer en collega-arts Steven Claes was donderdagavond te gast in De Afspraak. Logische eerste vraag: hoe gaat het nu met Van Aert? "Gezien de omstandigheden redelijk goed. De operatie is volgens plan verlopen, maar er zijn natuurlijk letsels die je niet met een ingreep alleen kunt verhelpen", vertelt Claes. Lees: er zal tijd nodig zijn om alle wonden te laten helen. "Het zijn combinaties van complexe letsels die maken dat het meer is dan alleen maar een klassieke sleutelbeenbreuk."

Het is verbazingwekkend hoe emotioneel weerbaar en veerkrachtig de meeste van die atleten zijn. dokter Steven Claes

"Bij complexe combinaties van letsels is het belangrijk dat we die een voor een goed op punt stellen. In het geval van Wout van Aert waren dat er jammer genoeg een hele hoop. En zeker voor atleten is elke kleine nevendiagnose bepalend voor de snelheid van het herstel. " En hoe diep Van Aert woensdagavond nog moet gezeten hebben toen hij werd binnengebracht op de spoedafdeling in Herentals, de blik lijkt nu al weer op de toekomst gericht. "Het bijzondere aan zulke atleten is dat ze heel snel een soort knop kunnen omdraaien. Dat heb ik gisteren al gevoeld bij hem. Het is verbazingwekkend hoe emotioneel weerbaar en veerkrachtig de meeste van die atleten zijn. Het voorjaar is duidelijk afgesloten en dan is er ook geen weg terug meer."

Als behandelende artsen proberen wij gewoon onze patiënten zo goed mogelijk te behandelen, niet noodzakelijk zo snel mogelijk. Steven Claes