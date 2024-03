"Wout van Aert kan in het woordenboek naast "veerkracht" staan, maar laat hem nu met rust"

"Neen, ik heb Wout van Aert nog niet gehoord", vertelde Jan Bakelants vanochtend bij Radio 1.

"Het heeft weinig zin om hem nu lastig te vallen. Hij zal verschrikkelijk ontgoocheld zijn. Het beste is om hem nu collectief met rust te laten en hem die klap te laten verwerken."

"Het is een sportief drama, maar hij moet ook eerst en vooral herstellen. Hij zal veel pijn hebben: fysiek en mentaal is hij gebroken. Hij moet nu in besloten kring met zijn gezin herstellen en niet aan de koers denken."

Het is niet de eerste tegenslag die Van Aert moet verwerken. De Tour van 2019 eindigde abrupt in de tijdrit in Pau na een horrorcrash.

"Of hij net zoals na die val sterker kan terugkeren? Wout kan in het woordenboek naast de term "veerkracht" staan."

"Het kan zeker, maar nu zal het even pijn doen. We moeten hem nu met rust laten en hij moet even afstand nemen van de sport."

"Dan zal het sowieso kriebelen en zal hij heel sterk terugkeren. Dat zit ingebakken in Wout, maar het is nu nog niet relevant om vooruit te blikken. Het is te vers."