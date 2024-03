AA Gent rouwt om voormalig middenvelder en 7-voudig Rode Duivel André Van Herpe

Gewezen Rode Duivel André Van Herpe is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft AA Gent, de club waar de middenvelder gedurende een decennium een sterkhouder was, donderdag bevestigd op zijn website.

André Van Herpe verzamelde in de jaren 50 zeven caps voor de nationale ploeg en scoorde één keer voor de Rode Duivels, tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd in IJsland.

Van 1952 tot 1962 speelde de middenvelder in het eerste elftal van KAA Gent, waarmee hij vicekampioen werd in 1955 en drie keer derde eindigde.

"Van Herpe was meer dan 10 jaar een van de drijvende krachten in een van de sterkste elftallen in de clubgeschiedenis", stelt Gent. "Hij was een complete speler, die "het" zag en die met zijn passes voor voortdurende flankwissels zorgde."

Na zijn vertrek uit Gent voetbalde Van Herpe nog enkele jaren bij Racing Club Brussel, Royal Racing White en Stade Kortrijk. In totaal speelde Van Herpe 243 wedstrijden in de eerste klasse en maakte hij 33 doelpunten.