Engeland vraagt aandacht voor dementie met naamloze shirts tegen Rode Duivels

Engeland zal dinsdagavond met aangepaste shirts spelen tegen de Rode Duivels. In de tweede helft zullen de namen van de spelers "verdwijnen" op de truitjes. De Engelse voetbalbond wil zo dementie onder de aandacht brengen.

De laatste interlandbreak voor het EK eindigt morgen voor de Rode Duivels met een oefeninterland tegen Engeland op Wembley.

Sportief staat er niet veel op het spel. De thuisploeg maakt gebruik van het moment om dementie onder de aandacht te brengen. Het is een samenwerking tussen de Engelse voetbalbond FA en Alzheimer's Society.

In de tweede helft zullen de namen van de spelers niet meer op de shirts staan. Het "verdwijnen" staat symbool voor hoe mensen met dementie kostbare herinneringen kunnen verliezen.

"Door voetbal te gebruiken, hopen we supporters aan te moedigen om een donatie over te maken, maar ook om hun geliefden even hard te ondersteunen als ze hun favoriete voetbalteam ondersteunen", vertelt Kate Lee, voorzitster van de Alzheimer's Society.

In 2022 deed het Engels voetbalelftal een gelijkaardige actie in een match tegen Zwitserland. De shirts worden geveild en de opbrengst gaat naar alzheimeronderzoek.