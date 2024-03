BEKIJK - Matz Sels redt strafschop: "Ik had de beelden van tegen Brighton onthouden"

De slappe eerste helft van de Rode Duivels werd op het half uur (even) opgeschrikt. Arthur Vermeeren kreeg de bal ongelukkig tegen zijn hand in de eigen rechthoek - en hoewel het leer eerst op zijn lichaam botste - wees de scheidsrechter toch naar de stip. Toch zou Matz Sels de gerechtigheid laten zegevieren met een save. Herbekijk de fase hieronder.

"Twee weken geleden speelden we tegen Brighton", vertelde de doelman van Nottingham Forest over zijn penaltyredding.

Voor dat Premier League-duel had Matz Sels zijn huiswerk gemaakt. Hij had dan ook onthouden welke hoek Evan Ferguson (Brighton) zou viseren in zijn Ierse trui.

"Ik had toen die beelden bekeken en heb dat onthouden. Ik probeerde hem op het verkeerde been te zetten door een beetje in de hoek te staan waar ik dacht dat hij zou trappen."

"Ik wachtte lang en dat heeft gewerkt. Mijn redding was nog vroeg in de match en dat geeft altijd een boost aan het team."

Sels greep in afwezigheid van Koen Casteels zijn kans. Hoe kijkt hij zelf naar de Belgische pikorde?

"Ik probeer in elke wedstrijd te tonen dat de coach op me kan rekenen. Ik kan niet meer doen dan dat. We zien wel op het EK."

"Het is belangrijk om één team te zijn. Ik ben blij voor mezelf, maar de ploeg is het belangrijkste."