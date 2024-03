Flanders Classics over omstreden Kanarieberg: "Helaas haalt de actualiteit ons in"

De afdaling richting de Kanarieberg heeft de aanstaande Ronde van Vlaanderen onthoofd. Zondag ligt de afzink niet meer op het parcours, vandaag in Dwars door Vlaanderen was dat wél nog het geval. Met de dramatische gevolgen. "Waarom zondag niet en vandaag wel? De Ronde is nog groter, belangrijker en sneller", reageert organisator Flanders Classics.

De route naar de Kanarieberg bleef wel in het parcours van Dwars door Vlaanderen zitten en helaas weet iedereen intussen wat er gebeurd is.

"Vorig jaar kwam Biniam Girmay nog zwaar ten val in de aanloop. Na feedback van het peloton hebben we de twee hellingen (Kanarieberg en Kortekeer) eruit gehaald."

"De aanloop naar de Kanarieberg is heel gevaarlijk. We hebben er al veel zware valpartijen gehad", meldde Flanders Classics begin deze week nog.

In het peloton kennen ze de reputatie van de route naar de Kanarieberg. In die verduivelde afdaling ligt de snelheid altijd ontzettend hoog, met geregeld flinke valpartijen tot gevolg.

"We willen valpartijen zoveel mogelijk vermijden, maar het blijft een gevaarlijk punt. We zullen na deze koers evalueren. Het zou kunnen dat de Kanarieberg uit de voorjaarskoersen verdwijnt."

"Jammer genoeg heeft de actualiteit ons ingehaald. Waarom we de passage zondag geschrapt hebben en vandaag niet? De Ronde is nog groter, belangrijker en sneller. Er is zondag nog meer druk."

Aan de finish verscheen Tomas Van Den Spiegel ook voor onze camera. "Elke val is er een te veel. Het is een domper op alles waar deze week voor staat."

"Elk veiligheidsissue is er een te veel. Dit blijft een gevaarlijke sport die we veiliger moeten maken, maar veel zaken kun je niet uitsluiten."

Van Den Spiegel ging nog eens in op de vraag waarom de gevaarlijke passage wel in het parcours van deze koers bleef.

"We hebben op basis van de voorbije jaren geoordeeld dat er in deze koers minder nervositeit dan in de Ronde. Deze koers valt sneller in zijn plooi."

"Het toont aan dat we een punt hadden om de strook zondag uit het parcours te halen, maar het is ongelukkig dat de communicatie nagenoeg samenvalt met de val."

"Het is aan ons om nu te evalueren. Past de Kanarieberg nog in het huidige wielrennen waarbij er altijd gekoerst wordt? Dat is niet eenvoudig. We moeten kijken hoe we het nog kunnen verbeteren."