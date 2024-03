Krijgt SD Worx-Protime iedereen op één lijn? "Ik kan me voorstellen dat Vollering zondag kopvrouw is"

SD Worx - Protime kan zondag met meerdere ijzers in het vuur naar de Ronde van Vlaanderen. Kopecky? Wiebes? Vollering? Wie krijgt de voorkeur? "Ik ben heel benieuwd, want er zijn geen duidelijke keuzes gemaakt", zei Marijn De Vries in Vive le Vélo, Leve de Ronde.

Met winst in Strade Bianche, Nokere Koerse, Ronde van Drenthe en Gent-Wevelgem is SD Worx-Protime stilaan opnieuw de ploeg van het voorjaar. Lotte Kopecky en Lorena Wiebes wonnen al heel wat.

Daar komt vanaf morgen in Dwars door Vlaanderen Demi Vollering bij. Zij koerst voor het eerst sinds Strade Bianche.

"Het is belangrijk om alle kampioenen tevreden te houden", duidt analiste Marijn De Vries. "Ik kan me voorstellen dat ze zondag de kaart Vollering trekken. Kopecky won de Ronde van Vlaanderen al twee keer en ze richt haar pijlen op Parijs-Roubaix."

Verdelen is belangrijk volgens De Vries. "Je hebt een soort verdeling nodig. Ik denk dat je het zo moet aanpakken in een ploeg met veel kampioenen. Ik ben heel benieuwd, want er is geen duidelijke keuze."

Daarnaast is er ook nog de factor Lorena Wiebes. De Nederlandse was zondag sterk op de Kemmelberg en sprintte ook nog naar de zege in Gent-Wevelgem. "Ik denk niet dat Wiebes dat zal kunnen doen tot de volle finale in de Ronde", zegt De Vries.

"Kopecky zou haar er dan afrijden. Het is een andere koers, met veel meer hoogtemeters. Dat zal meespelen als je de betere klimmer bent, al was Wiebes wel indrukwekkend in Gent-Wevelgem."