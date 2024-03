Yves Lampaert: "Moeilijk te aanvaarden dat wij niet meer zoals vroeger beslissen wat er in de koers gebeurt"

di 26 maart 2024 11:06

Soudal-Quick Step heeft de voorbije week geen brokken kunnen maken in de E3 of Gent-Wevelgem. Een schril contrast met de gloriedagen, waarin de ploeg van Patrick Lefevere bepaalde wat er in de voorjaarskoersen gebeurde. "Maar het is ook niet rampzalig", nuanceert Yves Lampaert de prestaties van het team in Vive le vélo - Leve de Ronde.

Yves Lampaert moest in Vive le vélo ootmoedig toegeven dat het beter kon de voorbije dagen. Botst de voorjaarsploeg van Soudal - Quick Step op haar limieten? "Je zit met jongens als Van der Poel, Van Aert of Pedersen die superieur zijn. En wij kunnen onze stempel niet drukken", vertelt Lampaert. "We dirigeren de koers niet meer zoals vroeger. Dat is niet leuk. Maar uiteindelijk: in Gent-Wevelgem was er 2 man voorop en daarachter zat een groep van zo'n 40 renners, waar wij met 5 bij zaten. Dus zo rampzalig was het ook niet." "Maar het klopt wel dat we niet meer zoals vroeger zelf beslissen wat er gebeurt in de wedstrijd. Dat is op dit moment wel moeilijk te aanvaarden."

We mogen niet vergeten dat de focus van de ploeg momenteel op Remco Evenepoel ligt. Marijn de Vries

Dat beaamt ook analiste Marijn de Vries, die de oorzaak deels in de winter van Soudal-Quick Step zoekt. "Er was wat onzekerheid over de ploeg en een aantal renners is weggegaan. Ik denk dat zulke dingen toch wat in je hoofd gaan zitten", meent De Vries. "En wanneer je vanaf het seizoensbegin niet heel lekker in de koers zit, is het ook heel moeilijk om nog uit die negatieve spiraal te komen. Ik kan me voorstellen dat dat op dit moment het lastigst is." De Vries plaatst ook nog een kanttekening. "We mogen niet vergeten dat de focus bij de ploeg momenteel op Remco Evenepoel ligt en die doet het fantastisch. Alleen is het hier nu wat minder."

Op andere vlakken draait het wel heel goed en de jonge gasten doen het super. Yves Lampaert