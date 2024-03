Analisten stellen zich vragen bij tactiek in Gent-Wevelgem voor vrouwen: "In finale gebeurde er te weinig"

Na Gent-Wevelgem voor vrouwen werden enkele ploegtactieken op de korrel genomen. SD Worx nam geen initiatief toen het in een overtalsituatie kwam en in de finale hadden veel ploegen vrede met een massasprint. "Rensters misten de kans om zich op zijn minst te tonen", zei analist Jan Bakelants achteraf.

Tussen de laatste passage over de Kemmelberg en de finish in Wevelgem werd het vooral een tactisch steekspel.

Acht vrouwen konden zich afscheiden uit het peloton. SD Worx-Protime had 3 pionnen mee met Marlen Reusser, Lotte Kopecky en Lorena Wiebes. En dat waren de vooruitgeschoven pionnen van zondag.

Toch reed de ploeg niet door. In plaats van de riante situatie uit te spelen, liet SD Worx de grote groep en andere sprinters terugkeren. Een gewaagde zet, zo zag ook ex-wereldkampioene Annemiek van Vleuten.

"SD Worx had kunnen rijden in die groep met 8, want Wiebes was mee. Als ze doorrijden, zijn ze zekerder", vertelde ze in de Sporza-studio.

Lidl-Trek had ook een duo mee, want Elisa Longo Borghini en Shirin van Anrooij overleefden de Kemmelberg. Ook zij reden niet mee vooraan.

Hardrijdster en teammate Ellen van Dijk nam de honneurs waar op kop van het peloton. "Aangezien Wiebes mee was, reden Elisa en Shirin niet. Het was voor ons geen ideale situatie, want onze sprintster Elisa Balsamo zat in het peloton."