Winnares Wiebes lacht tactische twijfels weg en bedankt lead-out Kopecky: "Volgende week weer voor haar"

De winnaar heeft altijd gelijk, zeker? Door een bizarre tactische keuze hypothekeerde SD Worx-Protime zijn winstkansen in Gent-Wevelgem, maar Lorena Wiebes veegde alle twijfels in de sprint alsnog van tafel. En daarvoor bedankte de Nederlandse spurtbom onze landgenote Lotte Kopecky. "Ik had alle vertrouwen in haar in die laatste rechte lijn", klonk het.

"We hadden wat schrik om ons daar al op te blazen", legt Wiebes uit. "Marlen (Reusser, red.) was op een bepaald moment wel tempo aan het maken, maar in haar eentje lukte het niet."

"Het deed enorm veel pijn, maar de Kemmel was net kort genoeg voor mij en ik kon me ook vastbijten in het wiel van Lotte, natuurlijk", klopte Wiebes - die steeds meer op dergelijke inspanningen traint en zich zo wil diversifiëren - zich eerst nog op de borst na haar sterke passage bergop.

Na de laatste passage over de Kemmelberg ontstond er een kopgroep van acht, waar de ploeg het numerieke overwicht had met drie rensters. Met hardrijdster Marlen Reusser , alleskunner Lotte Kopecky en spurtbom Wiebes - veruit de snelste van het achttal - hadden ze ook het ideale trio mee.

Maar uiteindelijk mocht SD Worx toch juichen.

"Pas op, ik had een licht voorgevoel dat ik gewonnen had, maar ik durfde toch niet meteen mijn armen in de lucht te gooien", knipoogde Wiebes.

Het was uiteindelijk Lotte Kopecky die haar ploegmakker met een goede lead-out naar de overwinning loodste.

"Ik had alle vertrouwen in haar tijdens de laatste rechte lijn. We kennen elkaar goed en hebben samen al mooie dingen laten zien. Volgende week is het weer voor haar", klonk het dankbaar.

Ook Kopecky zelf was zichtbaar opgelucht na de finish.

"Ik ben blij hoe het vandaag allemaal verlopen is", vertelde de wereldkampioen. "We wisten vooraf dat dit een zeer groot doel van Lorena (Wiebes, red.) was. Het is mooi dat we het als ploeg ook hebben kunnen bewerkstelligen en dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen."

"Of ik hier nu ook evenveel van kan genieten als van een eigen overwinning? Zeker. Ik heb dit met veel plezier gedaan. Ik weet ook dat ik in de toekomst ook kan rekenen op haar."