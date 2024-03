Een vraagteken minder: wereldkampioene Lotte Kopecky komt aan de start van Dwars door Vlaanderen

Dwars door Vlaanderen (27 maart) mag over 2 weken de regenboogtrui bij de vrouwen verwelkomen. Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) heeft de laatste knoop in haar voorjaarsprogramma doorgehakt. Ze zal er haar ploeggenote Demi Vollering tegenkomen.

"Achter Kopecky's deelname in Dwars door Vlaanderen staat nog een vraagteken", zei sportief manager Danny Stam 4 weken geleden nog.

Het programma van de wereldkampioene was een moeilijke puzzel. Een aaneenschakeling van Vlaamse klassiekers en klimklassiekers, met tussendoor een uitstapje naar de piste van Hongkong.

Nu is de puzzel gelegd.



Kopecky zal tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen haar benen nog eens testen in Dwars door Vlaanderen.

Het is nog maar haar 3e optreden in Waregem. Bij haar vorige 2 deelnames eindigde Kopecky 6e (in 2017) en 52e (in 2019).

Als Kopecky op 27 maart op het hoogste schavotje staat in Waregem, treedt ze in de voetsporen van haar ploeggenote Demi Vollering (die dit jaar ook weer aan de start staat).