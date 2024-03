Lotte Kopecky voor Gent-Wevelgem: "Ik wil afvinken en deze koers hoort er zeker bij"

Lotte Kopecky werd in 2020 en 2021 2e in Gent-Wevelgem. Intussen is Kopecky alleen maar sterker geworden en dus is ze uiteraard een van de topfavorietes voor deze klassieker.

"Als mijn benen goed zijn en als het scenario er zich toe leent, dan zal ik me zeker niet inhouden", vertelde ze vanmiddag bij de start.

"Ik zou heel graag afvinken en deze koers is er zeker bij. Maar ik heb er nog enkele jaren voor."

"Vandaag koersen we en kijken we waar we uitkomen. Het is alleszins fijn om binnen onze ploeg Lorena Wiebes achter de hand te hebben. Zij geraakt beter en beter over de hellingen."

Eén week voor de Ronde van Vlaanderen en twee weken voor Parijs-Roubaix horen we Kopecky niet mopperen.

"Mijn vorm is goed en ik heb het gevoel dat ik dag na dag frisser word. Ook al is het gevoel vandaag nog niet top, dan hoef ik me nog altijd geen zorgen te maken voor volgende week."