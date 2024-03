De sterren voor Gent-Wevelgem (v): SD Worx-Protime versus Lidl-Trek

Versmacht SD Worx-Protime de concurrentie weer zoals vanouds in Gent-Wevelgem? Of trekt Lidl-Trek met een ijzersterk blok het winnende lot? Dit is het favorietenlijstje voor vanmiddag.

Mathieu van der Poel is de gaatjes in zijn palmares aan het opvullen, de bingokaart van Lotte Kopecky is intussen ook navenant. Gent-Wevelgem is nog een blinde vlek voor de wereldkampioene, die tussen 2019 en 2022 6e, 2e, 2e en 4e eindigde.

SD Worx-Protime werd in de Omloop geklopt en nam niet deel aan Brugge-De Panne. Draait het zondagnamiddag uit op een sprint, dan is Lorena Wiebes wellicht het heetste ijzer.