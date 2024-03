Weerbericht Gent-Wevelgem: "De renners zullen de wind voelen én het kan hagelen"

De renners in de E3 werden gisteren verrast door wisselvallig weer en morgen in Gent-Wevelgem zal het niet anders zijn. "Dit zijn typisch maartse buiten. Het kan zeker mooi weer zijn, maar plots kunnen er buien vallen en zelfs hagel. Maar je kan niet zeggen waar. Het is bij uitstek wisselvallig", bekijkt Sabine Hagedoren voor ons het weerbericht van morgen.

De buien worden meer in het noordoosten verwacht boven de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. In de zuidwestelijke provincies langs de Franse grens zal het normaal iets minder zijn. "Maar je kan dus niet voorspellen waar het zal regenen." Laat staan hagelen, wat het vandaag ook her en der in Vlaanderen deed.



Het peloton doet morgen ook De Moeren aan in kustgemeente Veurne, daar speelt traditioneel het spel van de wind. "De wind is westnoordwest en waait matig tot vrij krachtig, we verwachten 4 à 5 Beaufort", bekijkt onze weervrouw de kaarten.



"Soms heb je rukwinden. Aan de kust kan het tot 60 km/u gaan, tijdens de buien zijn er mogelijk uitschieters tot 70 km/u. De renners zullen zeker de wind voelen, maar ik denk niet dat ze weggeblazen zullen worden."



En hoe warm moeten Van der Poel, die gisteren toch ietwat door het weer getekend als winnaar over de streep reed, en co. zich kleden? "Het wordt een beetje zoals vandaag met temperaturen van 8 tot 10 graden."