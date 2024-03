Gent-Wevelgem organiseert eerste editie voor G-wielrenners: "Krachtig signaal voor gelijkwaardigheid"

Op zondag 24 maart slaan Flanders Classics, Stad Ieper, G-sport Vlaanderen en Cycling Vlaanderen de handen in elkaar voor de eerste editie van de Gent-Wevelgem in Flanders Fields G-wielrennen.

Ieper is de startplaats van de 86e editie van Gent-Wevelgem. Dit jaar ook van de eerste G-wielerwedstrijd. Nu de jeugdwedstrijden op een aparte dag georganiseerd worden, is er ruimte in het programma.

“Het is de ideale kans om G-sport volwaardig zijn plaats te geven en mee op te nemen in onze wedstrijddag”, verklaart Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel.

De deelnemende G-sporters zullen net als de eliterenners op het podium op de Grote Markt aan het publiek voorgesteld worden vanaf 13.30 uur. Omstreeks 14.00 uur gaat de wedstrijd van start, met een finish voorzien rond 15.00 uur. De renners zullen een parcours van 3 kilometer in en rond Ieper afleggen.

“Twee jaar geleden deden we voor het eerst een voorstel om ook iets te doen met G-wielrennen en toen waren we met onze club The Spirit of Handcycling aanwezig”, zegt Bezieler van het initiatief is tophandbiker Marvin Odent uit Hollebeke.

“Eind 2023 kwam het nieuws om onze wedstrijd te integreren in Gent-Wevelgem. We zaten meteen op dezelfde golflengte met de organisatie. Er wordt rekening gehouden met de specificiteit van G-wielrennen, waardoor we zowel promotioneel als sportief volwaardig worden meegenomen.”