BEKIJK - Brandon McNulty houdt Maxim Van Gils nipt van de zege in de GP Miguel Indurain

Net geen eerste Belgische winnaar van de GP Miguel Indurain. Maxim Van Gils liet zich in de afdaling naar de finish in Estella nog bijbenen door Brandon McNulty en werd vervolgens door de Amerikaan van UAE geklopt in de sprint.

Een valpartij en rugpijn dwongen Maxim Van Gils twee weken geleden om uit de Ronde van Catalonië te stappen. In zijn eerste koers sinds die opgave liet het goudhaantje van Lotto-Dstny zien dat hij er zijn topvorm niet door is verloren.

Zoals wel vaker zorgde de regen in het Baskenland voor een extra saus bovenop de sowieso al pittige eendagskoers. Brandon McNulty leek te floreren in deze omstandigheden.

Maar op de Alto Ibarra ging Van Gils op en over de Amerikaan. In de verraderlijke afdaling kon McNulty toch weer aansluiten, waarna er dus gesprint moest worden.



McNulty dwong Van Gils de kop op. Die laatste sprong wel meteen in het wiel, maar hij geraakte er niet meer over. Zo krijgen we niet een allereerste Belgische zege ooit in de GP Indurain (die sinds 1951 georganiseerd wordt), wel een eerste Amerikaanse overwinning.

Enkele seconden na Van Gils sprintte ook Steff Cras nog naar een ereplaats, hij eindigt als 8e.