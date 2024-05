BEKIJK - Het begin van een historische avond? De Cuyper (of toch Vanaken?) opent de score in Brugge!

Vroeg scoren was het devies, vroeg scoren heeft Club Brugge gedaan tegen Fiorentina. Na 20 sterke minuten leverde Hans Vanaken een scherpe voorzet af, Maxim De Cuyper sprint naar de bal en werkt binnen. De verdediger krijgt de goal althans op zijn naam. Of hij het leer ook raakte, daar mag je zelf over oordelen.