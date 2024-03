Jouw gids voor Gent-Wevelgem (m/v): Met Van der Poel, Philipsen, Kopecky en een krachtige wind

za 23 maart 2024 09:35

Gent-Wevelgem is een van de laatste tests voor de Ronde van Vlaanderen.

Een week voor de Ronde van Vlaanderen worden de benen getest in Gent-Wevelgem. Bij de mannen zijn Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen de blikvangers, Wout van Aert rijdt niet. SD Worx, met Lotte Kopecky, is de te kloppen ploeg bij de vrouwen.

Gent-Wevelgem (mannen)

Zo was het vorig jaar:

Jumbo-Visma was net als in veel andere voorjaarsklassiekers afgelopen seizoen baas in Gent-Wevelgem. Bij de tweede passage over de Kemmelberg werd de wedstrijd al beslist. Op ruim 50 kilometer van de streep reed Wout van Aert het peloton helemaal uit elkaar. Enkel ploegmaat Christophe Laporte kon hem volgen. De voorsprong van het duo bedroeg al snel een minuut. Laporte moest zwoegen bij de laatste passage over de Kemmelberg, maar Van Aert wachtte op zijn ploegmaat om de duotijdrit voort te zetten. Met z'n tweeën reden ze naar Wevelgem. Net als in de E3 Saxo Classic van 2022 kwamen ze hand in hand over de streep. Tot consternatie van veel Vlaamse wielerfans mocht Christophe Laporte als eerste over de finishlijn rijden. Van Aert, die onderweg de sterkste indruk maakte, ging als tweede mee op het podium.

Gent - Wevelgem klassement naam resultaat ploeg 1 Christophe Laporte 5:49:39 Jumbo - Visma TJV 2 Wout van Aert +0 Jumbo - Visma TJV 3 Sep Vanmarcke +1:56 Israel - Premier Tech IPT 4 Frederik Frison +1:56 Lotto - Dstny LTD 5 Mads Pedersen +1:56 Trek - Segafredo TFS 6 Mikkel Bjerg +1:56 UAE Team Emirates UAD 7 Alexis Renard +2:04 Cofidis COF 8 Olav Kooij +2:04 Jumbo - Visma TJV 9 Danny van Poppel +2:04 BORA - hansgrohe BOH 10 Daniel McLay +2:04 Team Arkéa - Samsic ARK meer tonen

Het parcours:

Er is weinig gesleuteld aan het parcours. De aanloop is wel wat veranderd waardoor de wedstrijd iets korter is: 'slechts' 251 kilometer. Iets voor 11 uur starten de renners in Ieper. Via Moorslede en Diksmuide komen de renners in Veurne, waar ze door De Moeren zullen rijden. Er worden stevige windstoten voorspeld: zet je waaieralarm! Na die windpassage is het even wachten op de eerste heuvels. Die liggen allemaal in de laatste 100 kilometer. De Scherpenberg, Baneberg, Monteberg en Kemmelberg liggen in een groepje bij elkaar. Dat kwartet hellingen moeten ze twee keer bedwingen. Tussendoor wachten ook nog drie plugstreets. Die onverharde stroken zorgden niet echt voor spektakel in de voorbije edities. Na de laatste keer Baneberg is er nog een derde keer de Kemmelberg, maar dan langs de andere, steile kant. Dat is de laatste helling van de dag, want daarna zetten de renners koers richting Wevelgem, waar ze de eerste finisher verwachten rond 16.20 uur.

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel zijn twee topfavorieten.

Live bij Sporza:

sporza.be/app : tekstupdates van start (iets voor 11 uur) tot finish (rond 16.20 uur), livestream van 10 uur tot 11 uur en vanaf 13.30 uur





: tekstupdates van start (iets voor 11 uur) tot finish (rond 16.20 uur), livestream van 10 uur tot 11 uur en vanaf 13.30 uur tv : uitzending bij de start (10 uur - 11 uur) en na Het Journaal op VRT 1 om 13.30 uur





: uitzending bij de start (10 uur - 11 uur) en na Het Journaal op VRT 1 om 13.30 uur Radio 1: volg alles vanaf 13 uur

Gent-Wevelgem (vrouwen)

Zo was het vorig jaar:

Vorig jaar was Gent-Wevelgem bij de vrouwen een koers met weinig spanning. In de heuvelzone brak de wedstrijd open, maar dat was vooral door valpartijen. Op de Kemmelberg toonde Lotte Kopecky zich, maar wegrijden deed ze niet. Dat deed ploegmate Marlen Reusser wel. Op 40 kilometer van de streep reed ze makkelijk weg op de Baneberg. Niemand wilde of kon reageren. Haar teamgenoten van SD Worx zaten in een zetel, maar speelden geen rol meer. Lorena Wiebes kwam knullig ten val, Kopecky werd opgehouden. Reusser kwam niet meer in de problemen en achter haar ontstond geen organisatie. De Zwitserse reed nog even verkeerd, maar haar voorsprong was groot genoeg om toch de zege te pakken. De Amerikaanse Megan Jastrab won de sprint in het peloton.

Gent-Wevelgem (vrouwen) klassement naam resultaat ploeg 1 Marlen Reusser 162,5 km in 4u16'47" 2 Megan Jastrab op 2'42" 3 Maike Van Der Duin z.t. 4 Karlijn Swinkels 5 Christina Schweinberger 6 Marta Bastianelli 7 Elinor Barker 8 Clara Copponi 9 Anna Henderson 10 Shari Bossuyt

Het parcours:

Ook de vrouwen rijden van Ieper naar Wevelgem. Hun startschot weerklinkt rond 13.30 uur. Na passages door Diksmuide en Veurne maken de rensters zich op voor eventuele windstrijd door De Moeren. De heuvelzone is iets korter bij de vrouwen. De Scherpenberg, Baneberg, Monteberg en Kemmelberg moeten ze twee keer beklimmen. De tweede keer Kemmelberg is over de Ossuaire-kant met de steilste stroken. Na de laatste helling moet er nog 35 kilometer gekoerst worden richting Wevelgem. Er kunnen dus nog groepen terugkeren in de finale.

Lotte Kopecky won al onder meer Nokere Koerse dit seizoen.

