De sterren voor Gent-Wevelgem (m): koningskoppel van Alpecin-Deceuninck op eenzame hoogte

Alpecin-Deceuninck zit in de winning mood en als we de sterrenhemel mogen geloven, dan zullen ze hun zegereeks voortzetten in Gent-Wevelgem. Wie zijn de voornaamste uitdagers van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen? Bekijk het kransje kanshebbers.

Vorige zaterdag bewezen ze nog in La Primavera dat de verstandhouding optimaal is. Philipsen kan met een combinatie Sanremo-Wevelgem naast Eddy Merckx (1967) en Mario Cipollini (2002) pronken.

Na zijn raid in de Vlaamse Ardennen is Mathieu van der Poel uiteraard een driesterrenman. De wereldkampioen staat voor het eerst sinds 2020 nog eens aan de start van Gent-Wevelgem.

De tweede linie bevat met Mads Pedersen een ex-winnaar. In 2016 won hij de Kattekoers bij de beloften, in 2020 was hij de sterkste in de corona-editie. Op dit parcours moet hij nog beter tot zijn recht komen dan in de E3 Saxo Classic.

Visma-Lease a Bike zit in de hoek waar de klappen vallen en houdt Wout van Aert in de wachtzaal tot woensdag. Sprinter Olav Kooij is de uitgesproken kopman. Zijn debuut in Milaan-Sanremo was bevredigend met een 14e stek.

Vrijdag was Lidl-Trek wellicht het sterkste blok met 4 man in de top 11. De beste pion was Jasper Stuyven, die na een dipje weer helemaal boven water is gekomen.