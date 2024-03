Jouw gids voor de Classic Brugge-De Panne (m/v): Sprinten of strijd voeren in De Moeren?

Na het Italiaanse luik zakt het klassieke peloton weer af naar ons land. We vatten de heilige weken aan met de Classic Brugge-De Panne. Woensdag koersen de mannen, donderdag zijn de vrouwen aan zet. Bekijk in deze gids de broodnodige informatie over het parcours, de deelnemerlijst en de tv-uitzendingen.