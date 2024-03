Jouw gids voor Nokere Koerse 2024: sprinttitanen nemen handschoen op in beproefd recept, live op Sporza

Nokere Koerse staat al jaar en dag garant voor trillende kasseien in de slotkilometers. Tim Merlier krijgt stevige tegenstand in zijn zoektocht naar zege 3 op een rij, ook Lotte Kopecky wil haar titel verdedigen. Alles wat je moet weten - van parcours, over deelnemers tot uitzendingen - lees je hier.

In de 3 lokale ronden van 31,3 kilometer moeten de renners dus ook evenveel keer de Nokereberg over (350 m aan 5,7%, max. 7%). Met een krachtige eindsprint tot gevolg.

Moeten er nog sprinters zijn?

De absolute top van de wereld tekent present voor de 78e editie van Nokere Koerse. Tim Merlier (Soudal-Quick Step) wil maar wat graag zijn derde op rij winnen, maar kent heel wat tegenstand.

Te beginnen met een ex-ploeggenoot. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) wil zich nog eens meten in een Belgisch duel.

Maar ook Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), Milan Menten (Lotto-Dstny) en Jenthe Biermans (Arkéa-B&B Hotels) zijn landgenoten om rekening mee te houden. Edward Theuns (Lidl-Trek), vorig jaar 2e, was voorzien, maar meldt niet fit af.

Elia Viviani (Ineos), Fabio Jakobsen (DSM-Firmenich PostNL) en Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) zijn de voornaamste kleppers uit een kransje buitenlanders, maar let ook zeker op Arvid de Kleijn (Tudor), die al sterk was in de UAE Tour en in Parijs-Nice zelfs het hele veld kon kloppen in de sprint.

Aan paardenkracht geen tekort.