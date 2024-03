Jasper Philipsen verschalkt Tim Merlier, die onbedoeld de rode loper uitrolt in Tirreno-Adriatico

4 kansloze vluchters van de kleinere Italiaanse teams: rit 2 in deze Tirreno-Adriatico had een oerklassiek scenario. Niets of niemand kon een massasprint tegenhouden.



Alpecin-Deceuninck en Soudal - Quick Step hadden het vuile werk opgeknapt, maar in de stormloop richting de laatste haakse bocht - op 300 meter van de finish - hadden vooral Intermarché-Wanty en Uno-X het pleit gewonnen.



Tim Merlier moest een kleine inhaalbeweging maken en dook sluw onderdoor in die cruciale bocht, maar door zijn te hoge snelheid kwam hij onbedoeld vol op kop bij het uitzwaaien.

Jasper Philipsen was met zijn technische bagage keurig meegeschoven in het zog van de driftende Merlier en kreeg zo een gedroomde lead-out.

Merlier zette nog wel krachtig aan, maar wist meteen hoe laat het was. Philipsen nam gezwind over en kon al fluitend een zegegebaar uit zijn handboek kiezen.

Het verschil met de rest was zo groot dat Merlier na een korte adempauze zich toch nog kon relanceren richting de tweede plaats.