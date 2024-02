Redding voor eeuwige twijfelaars: Kopman loodst je door de moeilijkste dilemma's in de Wielermanager

Hugo Hofstetter of Pascal Ackermann?

Al wordt het in de score wel 2-2. "Dus bekijk vooral goed wie de meeste koersen rijdt", klinkt de conclusie.

"Maar Sep Vanmarcke zei dat Ackermann toch erg goed was", pikt Gilles Liesenborghs in. Waarop Hannes Tahon gevat antwoordt: "Ik denk dat hij niet het achterste van zijn tong laat zien, omdat hij zelf meespeelt."

Dus wordt het moeilijk kiezen tussen twee leden van het team: Hugo Hofstetter of Pascal Ackermann .

"Mensen zijn voor het eerst echt bezig met Israel-Premier Tech ", klinkt het bij Kopman. "Omdat er blijkbaar schwung in de ploeg zit."

Pascal Ackermann is de snelste van de twee, maar ook de sterkste dit voorjaar?

Tiesj Benoot of Dylan van Baarle?

"Dit is een makkelijke", oordeelt Tess Elst. "Want Tiesj Benoot ligt toch enigszins in de lappenmand."

"En Dylan van Baarle rijdt alles kapot", vult Hannes Tahon aan. "Het is nooit ideaal dat je lichaam uit evenwicht is vlak voor de klassiekers, in Benoot zijn geval."

Kies bij het Nederlandse team dus voor de veiligste optie: Nederlander Van Baarle.