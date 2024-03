Jouw gids voor Bredene Koksijde Classic: "Primavera van het Noorden" met Thijssen en De Lie live op Sporza

Traditiegetrouw wordt er een dag voor Milaan-Sanremo gesprint aan de Belgische kust. Schiet Gerben Thijssen net als vorig seizoen de hoofdvogel af, of vindt Arnaud De Lie zijn beste benen terug? Lees hier alles wat je moet weten over de Bredene Koksijde Classic, vanaf 14.15 uur te bekijken met livestream en op VRT 1.

In De Moeren was het niet de wind die het peloton in stukken brak, maar wel een massale valpartij. Victor Campenaerts was het grootste slachtoffer en zag zijn voorjaar in rook opgaan met een breukje in zijn wervelkolom.

Verder was ook toenmalig Belgisch kampioen Tim Merlier betrokken bij de val. Na een lange achtervolging, waarbij hij ook nog eens af te rekenen kreeg met materiaalpech, kon hij zijn plaats in het peloton weer innemen.

Het mocht uiteindelijk niet baten, want in de sprint kwam Merlier niet in het stuk voor.

Vanaf de tweede rij keek hij toe hoe Pascal Ackerman op weg leek naar de overwinning, maar op de streep alsnog voorbijgesneld werd door Gerben Thijssen. Sam Welsford mocht als 3e mee op het podium.