Sterren voor Classic Brugge-De Panne: sprinters, sprinters en nog eens sprinters

De Classic Brugge-De Panne is traditioneel een feestje voor topsprinters. Jasper Philipsen tekent nauwelijks 4 dagen na zijn zege in Milaan-Sanremo present, klaar om zijn titel te verdedigen. Hij krijgt uiteraard 3 sterren van de Sporza-jury, net als die andere Belgische topsprinter, Tim Merlier. Naar wie moeten we nog uitkijken?

De winnaar van 2022 vs de winnaar van 2023. De winnaar van Nokere Koerse vs de winnaar van Milaan-Sanremo. Een grote verrassing is het niet dat Tim Merlier en Jasper Philipsen bovenaan de sterrenpiramide voor Brugge-De Panne staan. In het voordeel van Merlier pleit dat hij sinds zijn zege in Nokere heeft kunnen rusten, terwijl Philipsen afgelopen zaterdag nog 300 kilometer in het zadel zat én maar een paar dagen de tijd heeft gehad om de feestroes te verjagen. Maakt dat het verschil?

Nóg een Belg bij de jongens met 2 sterren: Gerben Thijssen werd in de Bredene Koksijde Classic, de Primavera van het Noorden, 3e. In het verleden kon Thijssen wel nog niet uitpakken met goeie resultaten in De Panne. Vorig jaar werd hij 27e, zijn beste uitslag.



Fabio Jakobsen haalde het podium in deze sprintklassieker ook nog nooit, maar in Nokere Koerse bewees de Nederlander wel dat zijn vorm in stijgende lijn zit.

Die andere snelle Nederlander, Dylan Groenewegen, stond in 2019 al op het hoogste schavotje in De Panne. 5 dagen geleden schoot hij bijna in de roos in de Bredene Koksijde Classic. Is het vandaag wel bingo aan de Noordzee?