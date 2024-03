Op naar het eerste monument van 2024: wat zegt de barometer voor Milaan-Sanremo?

di 12 maart 2024 07:26

Met Milaan-Sanremo wordt zaterdag de jacht op de koersmonumenten geopend. Na de Vlaamse koersen, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico is stilaan duidelijk wie een gooi mag doen naar eeuwige roem op de Via Roma. Ontdek hier onze impressies in onze barometer.

(G)één koersdag en toch buiten categorie

Je moet al behoorlijk tegendraads zijn om Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar níét als superfavoriet te bestempelen. MVDP verdween na het WK veldrijden (4 februari) van de radar en stoomde zich na een korte adempauze - onder meer in de sneeuw - in hoogtehotel Syncrosfera klaar voor zijn klassieke campagne. Donderdag spreekt de wereldkampioen met de pers, maar het is nu al duidelijk dat Van der Poel zijn motor onder de Spaanse zon heeft aangeslingerd. Links en rechts verschenen flitsen van angstaanjagende trainingsritten (qua duur én intensiteit) die de Nederlander helemaal à point moeten brengen voor zijn 6 of 7 voorjaarsafspraken.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoe goed zal Van der Poel zaterdag omringd worden en zijn er bij Alpecin-Deceuninck bliksemafleiders? Jasper Philipsen droomt van La Primavera en heeft Tirreno-Adriatico naar eigen zeggen met een goed gevoel en een stijgende vormcurve afgesloten. Dat hij woensdag Nokere Koerse als tussengerecht op zijn bord legt, verraadt misschien al iets over zijn geloof in een sprint op de Via Roma. Kaden Groves is zeker geen alternatief. De Australiër staat aan de kant met knieproblemen en ook Søren Kragh Andersen is al een tijdje op de sukkel met zijn knie, waardoor hij Parijs-Nice moest laten schieten.

Jasper Philipsen won 1 rit in Tirreno-Adriatico.

Bij UAE lijken ze niet te rekenen op een plan B voor Pogacar, ook al heeft hij nog maar 1 koers gereden. Onder meer Diego Ulissi en Marc Hirschi zullen op de Capi en de Cipressa het peloton zeer waarschijnlijk dynamiteren. Of zou Pogacar in zijn zoektocht naar het winnende recept zijn pijl nu wel al zelf durven af te schieten op de Cipressa? Na de Strade Bianche sluit je maar beter geen enkel scenario uit.

Aan het typen...

Als het klassieke scenario gerespecteerd wordt, dan ontbinden de kroonjuwelen hun duivels op de Poggio. Is er iemand überhaupt in staat om Van der Poel en Pogacar dan te volgen? Voor veel waarnemers is Tom Pidcock intussen uit het beruchte Whatsapp-groepje gegooid. De wispelturige Brit laat het kasseiwerk schieten, maar is er zaterdag wel nog bij voor hij zijn pijlen op de Ardennen richt. Zijn 5e plaats op Monte Petrano gaf zijn vertrouwen een boost. "Ik voelde me zeer goed. Dit moet een van mijn beste klimprestaties ooit geweest zijn", zei hij in Tirreno-Adriatico. Vorig jaar deed Filippo Ganna de tifosi dromen als 4e speelkameraadje op de Poggio, maar na een moeizame winter heeft Ganna die oerkracht van 2023 nog niet gevonden. Ex-winnaar Michal Kwiatkowski draait vierkant.

De kans lijkt klein dat Filippo Ganna weer kan neerploffen in de sofa in afwachting van de podiumceremonie.

Over de privéchat van de G6 (Van der Poel, Pogacar, Van Aert, Vingegaard, Roglic en Evenepoel) gesproken: Mads Pedersen heeft al meermaals een verzoek ingediend om toegelaten te worden. De Deen eindigde 2 keer 2e in Parijs-Nice en werkte zich voor het overige uit de naad voor klassementsman Skjelmose. Na een stage op Mallorca heeft Pedersen zijn trainingsarbeid dus nog wat verlengd in de Koers naar de Zon. Zit er meer in dan zijn 6e plaats in 2022 en 2023? Mocht er toch gesprint worden op de Via Roma, hinken ze bij Lidl-Trek eventueel op 2 gedachten. Moet de kaart van Jonathan Milan getrokken worden als hij op de heuvels niet in ademnood is geraakt? De 23-jarige reus won met zijn machtige halen 2 etappes in de Tirreno, maar "Johnny" eindigde in zijn vorige 2 deelnames niet in de top 100. Ex-laureaat Jasper Stuyven reed een vrij anonieme Parijs-Nice in dienst van zijn kopmannen.

Mads Pedersen maakte van Parijs-Nice tussendoor nog een extra trainingskamp.

Hongerige en protesterende magen

Ook Matej Mohoric schittert op de erelijst. Na zijn 5e plaats in de Strade Bianche bleef hij weg van de 2 traditionele rittenkoersen. Dat doet de Sloveen nu al jaren en in 2022 bezorgde die aanpak hem de opperste glorie. Ook nu weer is hij een beetje in de vergeethoek beland en net wanneer iedereen in slaap is gewiegd, is Mohoric aartsgevaarlijk. Het zegegebaar op de Via Roma, Michael Matthews en Caleb Ewan hebben de hoop nog altijd niet opgegeven. Bling verliet Parijs-Nice op dag 4 echter al met maag- en darmklachten, Ewan - onzichtbaar in de sprints - haalde de eindstreep van Tirreno niet met een gelijkaardige diagnose. Ontdekt ploegmaat Lucas Plapp komend weekend wat hij nog meer in zijn mars heeft bij zijn debuut in een klassieker?

Zoals elk jaar verloopt de klassieke campagne van Michael Matthews niet rimpelloos.

Een favorietenlijstje en nu pas komt Visma-Lease a Bike aan bod? Wout van Aert traint nog op hoogte, Christophe Laporte heeft zijn prikkel voor het openingsweekend al gelegd. 5e in de Omloop en 4e in Kuurne, maar vooral zijn 10e plaats in de loodzware Strade Bianche is een niet te negeren signaal. Ook zonder Parijs-Nice of Tirreno in de benen is de Europese kampioen klaar om een hoofdrol te vertolken. Mocht de boel toch nog samenklitten, hopen de bijtjes dat Olav Kooij kan prikken zoals hij 2 keer gedaan heeft in Parijs-Nice. Voor de Nederlander wordt Milaan-Sanremo een ontdekkingstocht.

Krijgt Olav Kooij bij zijn debuut een kans om voor de zege te sprinten?

Kuchen en krakende knieën

Voor Julian Alaphilippe, winnaar in 2019, bevat La Primavera geen geheimen meer. De Fransman ondervond in de eerste dagen van Tirreno-Adriatico duidelijk hinder van zijn crash in de Strade. Op de kickfinish op dag 4 kon Alaphilippe zich toch eens mengen, maar ondanks een goeie positie sprintte hij amechtig naar slechts een 9e plaats. Tijdens de koninginnenrit eindigde hij na een offensief allerlaatste in de daguitslag. "Reculer pour mieux sauter", filosofeerde hij op zijn sociale media. Tim Merlier laat zich niet verleiden tot een degustatie van de lenteklassieker en focust zich op Nokere Koerse. Zijn opgave tijdens de slotdag (en sprintersrit) van de Tirreno - "Tim had niet zijn beste dag", dixit zijn team - roept vragen op.

Julian Alaphilippe viel al in de Omloop en de Strade Bianche.

Lang niet elk kopstuk of iedere ploeg zal het achterste van zijn tong laten zien, maar het is duidelijk dat de wisselvallige tot slechte weersomstandigheden heel wat rennerslichamen geteisterd hebben. Bij DSM-Firmenich PostNL puilt de ziekenboeg ongenadig hard uit. Enkel Gijs Leemreize bereikte de Promenade des Anglais. De overige pionnen gaven er voornamelijk hoestend en proestend de brui aan. Een zieke Oliver Naesen stapte heel snel af in Parijs-Nice, maar bij Decathlon-AG2R geloven ze dat Benoît Cosnefroy - 6e in de Strade - na een verloren jaar weer de oude is. Of is de 21-jarige Pierre Gautherat - verbluffend sterk op de Muur van Geraardsbergen - na zijn 11e plaats in de Omloop de witte merel? Naast ziektekiemen is slecht weer ook nefast voor de gewrichten. Vraag maar aan Neilson Powless, bij wie zijn pijnlijke knieën hem in de lappenmand hebben doen belanden. Valpartijen zijn ook inherent aan de wielersport. Een gebroken duim hindert Magnus Cort, oldie Alexander Kristoff dan maar als wisselstuk? Arnaud De Lie moet zijn plannen omgooien door de naweeën van zijn smak in Le Samyn. Lotto-Dstny zet daarom alles op Maxim Van Gils, die de voorbije 2 seizoenen rond de 30e plaats eindigde in Sanremo. Het interne geloof is groot.

Schittert Maxim Van Gils zoals in de Strade Bianche?

Gezinsgeluk en persoonlijk drama

Na een mager openingsweekend heeft de zevendaagse in Italië geen sprong op de favorietenbank opgeleverd voor Biniam Girmay. Na een declassering eindigde hij nog eens 4e, maar ook Girmay paste voor de slotdag en miste dus een laatste sprintkans. Fernando Gaviria leek voor Milaan-Sanremo geboren, maar zijn val in de laatste rechte lijn in 2016 vat zijn haat-liefdeverhouding zowat samen. Gaviria verliet de UAE Tour op de laatste dag om de geboorte van zijn spruit bij te wonen. Goed voor een paar vleugels of laat Movistar hem nog even bij zijn kroost? Het leven kan anderzijds ook keihard zijn. Stefan Küng schrapte zijn Italiaans programma nadat zijn gezin getroffen was door een miskraam. De Zwitser hervat deze week op Belgische bodem. Nog op zoek naar een dark horse? Cofidis staat nog altijd met lege handen en hoopt dat Axel Zingle na een bevredigende Tirreno kan verrassen. Met zijn punch geven we ook Corbin Strong een licht fluokleurtje.