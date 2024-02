Gids voor Strade Bianche 2024: live, vernieuwd parcours en deelnemers bij mannen en vrouwen

wo 28 februari 2024 14:56

De Strade Bianche, de koers over de witte grindwegen van Toscane, is jaar na jaar een garantie op spektakel, zowel bij de mannen als de vrouwen. In onze gids lees je alles wat je op voorhand moet weten over deze Italiaanse klassieker.

Zo ging het vorig jaar

Voor het tweede jaar op een rij pakte de winnaar van de Strade Bianche uit met een solo van formaat. Tom Pidcock hield het met 23 kilometer iets beschaafder dan Tadej Pogacar een jaar eerder, maar het was niet minder indrukwekkend.



Pidcock gebruikte de Monte Sante Marie als springplank richting zijn triomf op het Piazza del Campo in Siena. Hij profiteerde van een schimmenspel tussen de Jumbo's achter hem om steeds verder weg te rijden.



Bij de vrouwen kregen we een veelbesproken duel tussen ploegmaats Lotte Kopecky en Demi Vollering. Die laatste had eerder in de wedstrijd nog sneller dan een loslopend paard moeten sprinten, maar had finaal toch nog genoeg jus in de benen om ook de slotsprint bergop tegen Kopecky te regelen. Tegen de afspraken in? Een mogelijke vete werd achteraf snel in de kiem gesmoord.

Parcours

Van 175 kilometer naar 215 kilometer. Van 11 grindstroken naar 15 grindstroken.



De Strade Bianche wordt vanaf 2024 nog meer dan vroeger een koers voor de mannen met een grote motor, dankzij een extra lus in de finale die voor nog meer schifting en nog meer spektakel moet zorgen.



Nieuwkomers zijn de stroken van Strada del Castagno (1,3 kilometer lang) en Montechiaro (3,3 km). Die laatste strook was al scherprechter in de eerste edities, maar verdween later uit het parcours.



Na dit tweeluik zetten ze opnieuw koers richting de Colle Pinzuto (2,3 km, met pieken tot 15%) en Le Tolfe (1,1 km met een piek van 18%), die allebei dus twee keer beklommen moeten worden.



Als die combinatie van grindstroken de renners nog geen baksteen in de maag hebben bezorgd, is er als klapstuk de mythische finale door de smalle straatjes van het pittoreske Siena, via de steile Via Santa Catarina naar het Piazza del Campo.

Deelnemers

Vrouwen

Het parcours bij de vrouwen kreeg net als dat van de mannen een serieuze facelift. Aan het aantal kilometers werd niet gesleuteld, wel aan het aantal grindstroken. Dat wordt opgetrokken van 8 naar 12. Vooral het middenrif van de koers bij de vrouwen werd zwaarder gemaakt, want aan de finale werd amper iets gewijzigd.



Speelt dit in het voordeel van de klimmers in het peloton? Afgaande op hoe Lotte Kopecky naar boven peddelde in de UAE Tour behoort ze ook nu weer tot de topfavorieten, al zal ze opnieuw voorbij haar ploeggenote Demi Vollering moeten. Met wie we na afgelopen weekend zéker rekening moeten houden, is Marianne Vos. Zij eindigde de voorbije 4 jaar telkens in de top 10, maar haalde nog nooit het podium in Siena.



Verder is het ook uitkijken naar de 'veldrijders' in het vrouwenpeloton, met name Shirin van Anrooij (vorig jaar 9e) en Puck Pieterse (vorig jaar 5e, in haar 2e profkoers op de weg). Die laatste moet bij Fenix-Deceuninck een sterke tandem vormen met Christina Schweinberger. Met Lizzie Deignan en Elisa Longo Borghini staan nog twee ex-winnaressen aan de start. Daarnaast zijn ook Katarzyna Niewiadoma en Ashleigh Moolman vaste waarden in de top 10 van de Strade.

