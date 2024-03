De sterren voor de Strade Bianche (m): de verwachte topfavorieten en Belgische ijzers op de tweede rij

Een voorjaarsklassieker waarbij Mathieu van der Poel en Wout van Aert geen sterren krijgen? Het kan, aangezien beide tenoren passen voor de Strade Bianche. Wie neemt hun plaats in? Bekijk hier ons sterrenensemble.

Ze steken er met kop en schouders bovenuit, de twee topfavorieten. Het zijn dan ook de winnaars van de jongste edities.

Tadej Pogacar snijdt zijn seizoen aan in Siena. In 2020, 2021, 2022 en 2023 won hij telkens de eerste koers waar hij aan deelnam. Houdt hij die reeks in leven?

Vorig jaar rondde Tom Pidcock een al even knappe solo af als zijn Sloveense tegenstander een jaartje eerder.

Sinds zijn nummertje op 4 maart staat Pidcock droog. Wordt hij de eerste man die een Toscaanse back-to-back kan realiseren?