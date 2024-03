Jouw gids voor Tirreno-Adriatico: Vingegaard voor de eindwinst, sprintduels tussen Merlier en Philipsen

zo 3 maart 2024 11:10

Tirreno-Adriatico (dat maandag begint) is een van de klassieke wegen richting de eendagskoersen in het voorjaar. Jonas Vingegaard is de topfavoriet en in de massasprints kijken we uit naar een Belgisch onderonsje. Bestudeer het parcours en de deelnemerslijst in onze gids.

Zo was het vorig jaar:

Primoz Roglic zou na een winter met fysieke perikelen zijn seizoen pas in de Ronde van Catalonië openen, maar Jumbo-Visma toverde de Sloveen verrassend uit zijn hoed voor Tirreno-Adriatico. Roglic stond er meteen na een maandenlange afwezigheid door een schouderoperatie. Hij koerste met ongeschoren benen, maar ondanks die winterdons won hij liefst 3 ritten op een rij. Alle klassementsafspraken belandden in het mandje van Roglic, die dan ook de logische eindwinnaar was. De overige afspraken werden verdeeld onder de tijdrijders (Ganna) en de sprinters. Fabio Jakobsen won de eerste date, Jasper Philipsen nam daarna het stokje over. Philipsen won 2 sprintkansen, meteen de eerste zeges van zijn team Alpecin-Deceuninck. De spurtbom stond in Italië aan de wieg van zijn boerenjaar en werd bij zijn sprintsucces bijgestaan door Mathieu van der Poel. Die tandem zou later op het jaar nog meer brokken maken en hoewel MVDP in Italië niet te spreken was over zijn eigen benen, zou de Nederlander in de daaropvolgende klassieke afspraken snoeihard uithalen.

Tirreno - Adriatico klassement naam resultaat ploeg 1 Primož Roglic 28:38:57 Jumbo - Visma TJV 2 João Almeida +18 UAE Team Emirates UAD 3 Tao Geoghegan Hart +23 INEOS Grenadiers IGD 4 Lennard Kämna +34 BORA - hansgrohe BOH 5 Giulio Ciccone +37 Trek - Segafredo TFS 6 Enric Mas +41 Movistar Team MOV 7 Mikel Landa +56 Bahrain Victorious TBV 8 Hugh Carthy +57 EF Education - EasyPost EFE 9 Aleksandr Vlasov +1:10 BORA - hansgrohe BOH 10 Thibaut Pinot +1:11 Groupama - FDJ GFC meer tonen

Het parcours:

Voor deze editie heeft de organisatie niet te veel gesleuteld aan de traditionele ankerpunten. Beginnen doen we weer met een tijdrit in Lido di Camaiore, de uitsmijter is een sprinterskans in San Benedetto del Tronto. Net als vorig jaar bestellen we ook op dag 2 in Follonica een massasprint, maar etappes 3, 4 en 5 hebben een golvend DNA. Sterke sprinters kunnen misschien nog hun vinger opsteken, maar vooral springveren, punchers en aanvallers hebben een streepje voor. De climax bereiken we zaterdag tijdens de 6e etappe naar Monte Petrano. Daar wacht een slotklim van 10 kilometer aan 8,1 procent.

Deelnemerslijst:

Live bij Sporza: