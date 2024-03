Engelse bondscoach mist heel wat sterkhouders tegen Rode Duivels: "Ik heb dit nog nooit meegemaakt"

"Het betekent dat er kansen zijn voor andere spelers. We zagen al spelers opstaan en hun kans grijpen tegen Brazilië, dus dat is goed voor ons."

"Dat is een ongelofelijk aantal spelers dat niet beschikbaar is", gaf bondscoach Gareth Southgate toe. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Het zijn stuk voor stuk basispionnen in het Engelse elftal, maar tegen de Rode Duivels zullen ze morgen niet spelen in de oefeninterland op Wembley.

De Rode Duivels zullen het dan ook opnemen tegen een onuitgegeven Engels elftal. Brentford-spits Ivan Toney "zal zeker betrokken zijn" bij de wedstrijd, kondigde Southgate aan.

"Met alles wat er gebeurd is, is het initiële plan voor de week wat veranderd. We ontdekken waarschijnlijk meer spelers, maar dat is nuttig."

"Al die spelers in actie zien tegen een tegenstander van hoog niveau, zal ons helpen om later de best mogelijke beslissingen te nemen", vervolgde de Engelse coach.

Jude Bellingham trainde niet voluit, maar zal wel speelklaar zijn. "Hij had een kramp, miste onlangs wat wedstrijden."

Jordan Henderson zal "waarschijnlijk" geen 90 minuten meespelen, terwijl Cole Palmer "opnieuw trainde, wat mogelijkheden biedt".