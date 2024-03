Was Ierland "maar een oefenmatch", dan is Engeland "een finale" voor Doku: "We willen winnen"

Als ze in Engeland naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Ierland hebben gekeken, zullen ze niet al te veel onder de indruk zijn geweest. Dat beseft Jérémy Doku ook.

"We hebben niet goed gespeeld, daar zijn we ons bewust van", zei hij. "We hebben erover gesproken, maar we hebben er ook geen "big deal" van gemaakt. We hangen er geen conclusies aan vast, want het blijft maar een oefenwedstrijd."

"We hebben van alles uitgeprobeerd. We komen dit liever nu tegen dan tijdens het EK. We halen er de goede en slechte zaken uit."

"Tegen Engeland willen we wel beter proberen te doen. We willen een goede indruk maken tegen een heel sterke ploeg. Als we een goed resultaat halen, zal dat helpen voor ons vertrouwen."

Doku benadert de interland tegen Engeland dan ook niet als "maar een oefenwedstrijd". "Het is een finale en die wil ik gewoon winnen."

"Engeland is een van de favorieten voor het EK, maar we hebben alle tools om er een goede wedstrijd van te maken. We gaan ons best doen om te winnen, dat is onze ingesteldheid. Het wordt niet gemakkelijk, maar we gaan proberen."