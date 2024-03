Vandenbempt: "Eenzelfde prestatie van de Duivels mét titularissen tegen Engeland zal verontrustender zijn"

ma 25 maart 2024 08:36

Een experimenteel elftal van de Rode Duivels maakte weinig indruk tegen Ierland. Verontrustend? Analist Peter Vandenbempt kijkt vooral uit naar de oefeninterland tegen Engeland van morgen. "Dat is de enige echte test die we naar waarde kunnen schatten", zegt hij.

Saai en ontgoochelend was de wedstrijd van de Rode Duivels wel. Zelfs met een experimenteel elftal moet je toch meer kunnen brengen tegen een zwak Ierland.

Maar verontrustend vind ik het niet. Dat heeft alles te maken met het experimentele karakter van het basiselftal van bondscoach Domenico Tedesco. De wedstrijd vertelt ons niets over de eventuele kansen of ambities van de Belgen aan de vooravond van het EK. Hoeveel van de basisspelers tegen Ierland zullen aan de aftrap staan in de eerste EK-wedstrijd tegen Slovakije? In principe Wout Faes. Timothy Castagne zou ik in principe ook noemen, maar de Castagne van zaterdag zou weleens voorbijgestoken kunnen worden door de Meunier van zaterdag.



Eventueel Trossard en Bakayoko, maar niet allebei. En dan zijn we al rond. Het elftal van tegen Ierland was dus in niets te vergelijken met het elftal dat we in juni in Duitsland zullen zien. Het adjectief "verontrustend" vind ik dus niet van toepassing.

Het elftal van zaterdag was in niets te vergelijken met het elftal dat we in juni in Duitsland zullen zien. Peter Vandenbempt

Of die oefenwedstrijd dan nut had? Daarvoor moet je trainer zijn om te zeggen "zeer belangrijk", "heel interessant", "heel informatief". Domenico Tedesco heeft er naar eigen zeggen heel veel van geleerd, hij had ook veel positieve dingen gezien en natuurlijk ook wat negatieve.

Voor de bondscoach was het blijkbaar een gelegenheid om wat jongens aan het werk te zien en wat vertrouwen te geven. En dus was dit een wedstrijd die misschien belangrijker was voor de technische staf dan voor de supporters.

Als je oefent met het oog op het EK, dan is dat toch redelijk beperkt.

Je wil toch straks één keer - en dat zal dan dinsdag zijn - in de buurt proberen te komen van het elftal dat je voor ogen hebt tegen Slovakije (de 1e EK-match op 17 juni, red). Ook al zijn er afwezigen, zoals Kevin De Bruyne.

Wie greep zijn kans?

In mijn ogen hebben de nieuwe jongens hun kans niet gegrepen. Ik vond het vreemd dat de bondscoach Aster Vranckx er in positieve zin uitlichtte, terwijl ik vond dat je zag dat hij nauwelijks speelt bij Wolfsburg en hij matchritme en vertrouwen mist. We weten dat Aster Vranckx een heel goede voetballer is. Maar hij heeft net iets te veel slechte passes gegeven, wat het spel vertraagt. Hetzelfde kan je zeggen van Arthur Vermeeren: hij kan toch ook niet verstoppen dat hij ritme mist. Als het de bedoeling was om hen vertrouwen te geven, weet ik niet of dat gelukt is. Ook Olivier Deman op de linkerflank, die sinds februari zijn plaats wat is kwijtgeraakt bij Werder Bremen, vond ik geen geslaagd experiment.

Ik heb gisteren niet echt iemand gezien die van de gelegenheid gebruikgemaakt heeft om nadrukkelijk te solliciteren naar een plaats in de selectie. Peter Vandenbempt

Ik vraag me af of je die jongens nog gaat terugvinden als Tedesco zijn 24-koppige selectie voor het EK in Duitsland bekendmaakt. Tedesco heeft toch altijd gezegd dat het geen goed idee is om spelers op te roepen die bij hun club niet aan spelen toe komen.

Ik heb eergisteren niet echt iemand gezien die van de gelegenheid gebruikgemaakt heeft om nadrukkelijk te solliciteren naar een plaats in de selectie, behalve Thomas Meunier. Die is met een messcherpe invalbeurt de concurrentie aangegaan met Castagne.

Matz Sels heeft een penalty gepakt, waardoor de ongeslagen status onder Tedesco overeind blijft. Maar of dat voldoende zal zijn om de hiërarchie in het hoofd van Tedesco te doen wankelen, daar ben ik niet van overtuigd. Ik denk dat Casteels in zijn ogen nog altijd de nummer 1 is. Maar in de 8 wedstrijden onder Tedesco heeft Sels toch 5 keer gespeeld.

Thomas Meunier.

Engeland is de echte test

Als je dinsdag met zo veel mogelijk titularissen speelt tegen Engeland, daar reken ik dan Vertonghen, Onana, Doku, Lukaku... bij en eenzelfde teleurstellende prestatie levert, dan is dat toch al minder prettig.

Dan is dat net iets verontrustender. Ik verwacht een elftal dat helemaal anders zal voetballen. Tegen Ierland zat er geen tempo in, geen diepgang. Het was mak, er was geen intensiteit. Dat moet er dinsdag wel allemaal inzitten op Wembley.

De Engelsen hebben een klap gekregen door de nederlaag tegen Brazilië, dus die gaan op scherp staan. Ze worden, ook in de Engelse pers, toch beschouwd als een van de of zelfs dé favoriet voor EK-eindwinst. Ze hebben het potentieel, dus Engeland zal gemotiveerd zijn en met het beste elftal aan de aftrap staan.

Dus dat wordt een stevige test. En eigenlijk ook de enige echte test op niveau voor de Belgen voor het EK. Ze spelen nadien nog tegen Luxemburg en Montenegro. Tegen Engeland krijgen we een echte test die we naar waarde kunnen schatten.