"Ik was blij dat er afgefloten werd": Tedesco en Duivels doodeerlijk na non-match tegen Ierland

Zelden voelde een wedstrijd van de Rode Duivels zo als een oefenwedstrijd aan. Het experimentele elftal van Domenico Tedesco raakte in Ierland verwikkeld in één grote zoektocht naar zichzelf. En dat net op het moment dat enkele nieuwe gezichten hun kans - misschien wel de laatste voor het EK - kregen. "De beelden voor morgen staan al klaar, hoor", maakten de bondscoach en zijn Duivels zelf de balans op.

"We kregen een trage wedstrijd voorgeschoteld, een beetje zoals tijdens de zomer in de seizoensvoorbereiding. Het ene team valt dan aan, terwijl het andere terugzakt en nadien draait de situatie om. Zo krijg je wedstrijden zonder tempo."

Op de persconferentie was “saai” dan ook een veelgehoorde term. Waarom grepen deze Duivels hun kans niet zo kort voor het EK?

“Ja, maar het was niet gemakkelijk voor hen”, was Tedesco mild. “De match was saai door een gebrek aan kansen, maar ik heb veel informatie kunnen verzamelen. In de eerste helft was er geen ruimte tegen hun 4-5-1. Als je dan traag speelt, is het lastig. En we hadden ook veel jonge spelers zonder matchritme.”

“Dat wisten we, maar we moesten nu testen. Later is er geen tijd meer voor zulke kansen. Dat gebrek aan intensiteit en structuur hadden we dus ingecalculeerd. Dat is geen probleem, al duurde het wel lang voor we in de match kwamen.”



De zesde wissel was dan weer opvallend: Matz Sels maakte plaats voor Thomas Kaminski.

“Het was de wens van onze keeperstrainer om Thomas – als het mogelijk was – die eerste cap te gunnen. Dat verdient hij door zijn prestaties bij Luton. Voor Thomas was het een verrassing, met Matz hadden we dit doorgesproken.”