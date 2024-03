"Slechtste teamprestatie sinds lang", maar toch ook pluspuntjes: wat leerden we over de Duivels in Ierland?

za 23 maart 2024 22:43

Ook zonder goals is er veel om over na te praten. De teleurstellende oefenwedstrijd van de Rode Duivels in Ierland heeft zaterdag toch een paar dingen duidelijk gemaakt. Analist Wim De Coninck blikt voor ons terug: "Er stonden te veel jongens met vraagtekens op het veld."

Neen, de eerste vertoning van de Rode Duivels in 2024 leverde geen aangenaam kijkstuk op. Geen goals, amper kansen, weinig lichtpunten. Analist Wim De Coninck valt met deur in huis: "Dit was de slechtste teamprestatie sinds lang van de Rode Duivels, gewoon ondermaats. De Ieren waren beter - en die wonnen in de kwalificaties enkel tegen Litouwen..." "Achteraf bekeken heeft de bondscoach te veel geëxperimenteerd", gaat de ex-doelman verder. "Hij stelde jongens op die bij hun club moeten vechten om minuten in de hoop om ze vertrouwen te geven. Alleen heeft dat nu het omgekeerde effect. Arthur Vermeeren, Aster Vranckx, Olivier Deman: je zag aan die jongens dat ze met veel vraagtekens het veld op kwamen. Dat ze nog eens een kans kregen van de bondscoach leek hen eerder te verlammen dan te motiveren."

Oké als je een stuk of 2 jongens inpast in een ploeg met titularissen, maar nu waren er te veel zoekende spelers zonder ritme. Wim De Coninck

"Neem bijvoorbeeld Vermeeren. Tegen Barcelona speelde hij met Antwerp een ongelofelijke match. Daar zie ik nu niéts meer van terug. Hij doet me zelfs een beetje denken aan Charles De Ketelaere in zijn eerste jaar bij Milan."

"Uiteindelijk was deze basisplaats voor zulke gasten ook geen cadeau. Oké als je een stuk of 2 jongens inpast in een ploeg met titularissen, maar nu waren er te veel zoekende spelers zonder ritme. Dan is het lastig om te laten zien wat je kunt. Zeker tegen een ploeg die speelt met het mes tussen de tanden." "Openda blijft eveneens in hetzelfde bedje ziek bij de nationale ploeg. Hij was onherkenbaar - mede omdat er weinig momenten waren waarop hij aangespeeld werd. Maar toch miste hij weer een kansje op een teruglegger van Batshuayi."

De extra optie-Onana

Ondanks de kritische noten benadrukt De Coninck wel "dat hier geen ongelofelijke conclusies uit getrokken moeten worden". Want, zo onderstreept hij: "Deze generatie zal - in tegenstelling tot de vorige - altijd op zijn sterkst moeten staan om vlot te winnen van een gerespecteerde tegenstander". De Coninck zag, ondanks zijn voorgaande kritische noten, trouwens ook enkele pluspuntjes bij de Duivels. "In de eerste helft kwam alle initiatief van Leandro Trossard. Je zag dat hij iemand is die wel in vorm verkeert en zich goed voelt. Het eerste optreden van Koni De Winter vond ik evenmin verkeerd - we hebben al andere debutanten gezien."

Thomas Meunier dat hij weer international is. Hij was goed, straalde vertrouwen én ervaring uit. Wim De Coninck