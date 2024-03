Rode Duivels kijken vanavond naar Israël-IJsland en Bosnië-Oekraïne, 1 van de 4 is hun opponent op EK

do 21 maart 2024 09:44

De Rode Duivels oefenen deze interlandperiode tegen Ierland en Engeland, maar zullen ook met 2 ogen het play-offpad met Israël-IJsland en Bosnië-Oekraïne volgen. Een van die 4 landen is naast Roemenië en Slovakije de derde tegenstander van België in Groep E van Euro 2024 komende zomer in Duitsland.

Op 2 december lootte de Europese voetbalbond in Berlijn voor de groepfase van het EK met 24 landen. De Rode Duivels, nummer 4 van de FIFA-ranking, kunnen zich al even voorbereiden op Roemenië (FIFA-45) en Slovakije (FIFA-48).



Maar de derde opponent gaan ze pas dinsdagavond kennen, dan staat de finale in play-offpad B op het programma. Daarin zijn vanavond de halve finales tussen Israël (FIFA-75) en IJsland (FIFA- 73) en Bosnië-Herzegovina (FIFA-71) en Oekraïne (FIFA-24).



Oekraïne is dus duidelijk de hoogstgeplaatste kanshebber. Oekraïne pakte 2 jaar geleden in de WK-voorronde 4 punten tegen Bosnië. Artem Dovbyk kwam toen bij de 0-2 buitenshuis van de bank om de zege veilig te stellen.



Dovbyk maakt momenteel het mooie weer bij Girona aan de kop van de Primera Division. Aan de overkant straks staat met Edin Dzeko, ploegmaat van Batshuayi bij Fenerbahçe, ook een scoringsmachine.



"Oekraïne is een zware tegenstander", geeft Dzeko toe. "Ze hebben heel wat individuele toppers die in vorm zijn. De meeste spelen voor een sterke Europese club en als team hangen ze ook stevig aan elkaar."



Weetje: Bosnië-Herzegovina speelde nooit gelijk in zijn laatste 12 thuismatchen: 6x winst, 6x verlies. Voetballen doen de 2 landen donderdag in Zenica.

EK-kwalificatie

Bosnië en Herzegovina 20:45 Oekraïne

Israël op papier favoriet

Israël kwam net tekort voor de rechtstreekse kwalificatie voor Euro 2024, het strandde op 2 punten van Zwitserland. Maar ze kenden een boost met promotie naar de League A van de Nations League door hun groep te winnen in de League B in de editie 2022-2023.



Israël en IJsland kwamen elkaar ook tegen in die B-liga, 2 keer eindigde de partij op 2-2. Dat belooft spanning in het Szusza Ferenc Stadion in Boedapest. Door de oorlog van Israël in Gaza moet Israël van de UEFA op neutraal terrein spelen.



De twee landen bekampten elkaar al 5 keer, IJsland kon nog nooit winnen: 3 draws, 2 nederlagen. "De kansen zijn 50-50", zegt IJslands coach Age Hareide.

EK-kwalificatie

Israël 20:45 IJsland