3 "Belgische" Roemenen en een Slovaak van 50 miljoen: maak kennis met de EK-tegenstanders van België

Roemenië

Hoe plaatste Roemenië zich voor het EK?



Een vaste waarde op het EK is Roemenië niet, deze eeuw waren de "Tricolorii" er bij op drie van de zes edities. Het plaatste zich als groepswinnaar in de kwalificaties, in een poule met Zwitserland als sterkste tegenstander. In tien kwalificatiewedstrijden verloor het geen enkele keer.

Wie is de vedette?

Het grootste Roemeense talent speelt centraal in de defensie. Radu Dragusin is nog maar 21, maar is nu al een van de sterkhouders bij het Italiaanse Genoa, waar hij ploegmaat is van belofte-international Koni De Winter. Transfermarkt schat zijn waarde op 10 miljoen euro, daarmee is hij de duurste vogel in de Roemeense selectie.

Wat is de link met de Duivels?

Dure Roemenen die floppen in België, het was enkele jaren geleden een rage. Anderlecht betaalde 10 miljoen euro voor Nicolae Stanciu en Genk wat later 8 miljoen voor Ianis Hagi - zoon van legende Gheorghe -, maar beiden bezweken onder de druk.

Razvan Marin kon in tegenstelling tot zijn landgenoten wel schitteren in België, na enkele sterke seizoenen bij Standard vertrok hij voor veel geld naar Ajax. Vandaag zijn Stanciu, Hagi en Marin wel vaste waarden bij hun nationale ploeg.