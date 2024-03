Nieuwe bloedneus hinderde Nina Pinzarrone op WK: "Ik begon te panikeren en te wenen"

Dat ze alsnog op het ijs kwam, was al een overwinning voor Nina Pinzarrone. Vlak voor haar vrije kür op het WK kunstschaatsen moesten de wondjes in haar bloedende neus zonder verdoving worden dichtgebrand. "Ik ben al blij dat ik me niet heb teruggetrokken", vertelt ze.

De dokter brandde het bloedvat in haar neus dicht net voor ze op het ijs ging. "Zonder verdoving, dus het deed meer pijn dan drie dagen geleden. Het was geen fijn gevoel, maar het was de enige optie."

"Ik was bang om het ijs op te gaan en had te veel stress: "Ga ik dit wel nog kunnen". Gelukkig kreeg ik veel steun achter de schermen."

Het probleem stak al de kop op tijdens haar trainingen en ook net voor het grote moment - de vrije kür op het WK - had Nina Pinzarrone last van een bloedneus.

Met een watje in haar neusgat werkte Pinzarrone alsnog haar vrije kür af. "Dat was niet zo gemakkelijk, want ik kon alleen maar door mijn mond ademen. Dan is het ook moeilijk om te lachen."



"Het is sowieso al moeilijk om 4 minuten voluit te schaatsen en dat was nu nog moeilijker. Ik heb mijn best gedaan tot op het einde en vind dat ik het in mijn omstandigheden goed heb gedaan."



Van ontgoocheling over haar 15e plek is dan ook geen sprake. "Nee, ik heb geen spijt van mijn resultaat. Het kon niet veel beter."



"Ik wist al op voorhand dat het niet mijn beste prestatie ooit zou zijn. Ik ben al blij dat ik heb meegedaan en me niet heb teruggetrokken."