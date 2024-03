17-jarige Nina Pinzarrone: "Ik ga met vertrouwen de vrije kür in"

Kunstschaatsen is meer dan alleen maar Loena Hendrickx, want ook Nina Pinzarrone - nog altijd maar 17 - behoort tot de wereldtop. Onze jonge landgenote hoopt komende nacht tijdens de vrije kür op het WK nog enkele plaatsjes te winnen. En daarna mag de riem er even af.

Haar training voor de vrije kür van komende nacht is ook goed verlopen. "Ik heb geen fout gemaakt, dus ik ga met vertrouwen de vrije kür in", klinkt het.

Kan ze daarin nog wat plaatsjes winnen? "Het staat allemaal heel dicht op elkaar nu, dus is er zeker een mogelijkheid om nog wat op te schuiven. Ik wil nog niet te veel uitspraken doen over een plaats, maar ik ga wel mijn best doen om nog de top 8 te halen. Als ik tevreden ben over mijn prestatie is het goed."

Net als al haar collega-schaatsers snakt ook Pinzarrone naar het einde van het seizoen. "Het is inderdaad een lang seizoen geweest. Van september tot december waren er heel veel wedstrijden kort op elkaar, met ook veel jetlags."

"Die vermoeidheid voel ik wel, dus ik ben blij dat het seizoen bijna voorbij is. En dan kunnen we ons beginnen voor te bereiden op komend seizoen. Maar eerst nog één keer knallen in de vrije kür."