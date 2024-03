Loena Hendrickx schaatst de fysieke twijfel van zich af: "Plezier hebben is de sleutel naar succes"

Ze was met lichamelijke twijfels naar het WK in Canada vetrokken, maar Loena Hendrickx staat na haar beste korte kür ooit toch maar mooi helemaal bovenaan te blinken. "Ik weet niet hoe dit kan", lachte ze bij onze man in Montréal. Nina Pinzarrone was minder tevreden. "Maar vrijdag ga ik laten zien dat ik het wél kan."

Loena Hendrickx liet alle emoties passeren: tranen van geluk meteen na haar kür op het ijs, blijdschap en vreugde op de bank en een brede glimlach voor de camera. Ze was de pijn aan haar heup vergeten: "Ik weet niet hoe dit komt. Ik had veel zelfvertrouwen. Ik wist dat ik het kon, ook al was de voorbereiding niet top gegaan." Haar lichaam was vermoeid op het einde van een lang seizoen én ze kampte met een ontsteking van haar heup. Met al haar ervaring draaide ze de knop om. "Ik had me voorgenomen om volledig te genieten. Het zou niet uitmaken als er een foutje was. Dan was het gewoon doorgaan en blijven genieten van mijn kür. Want ik doe dit supergraag." "Dat is ook het doel van hier te staan. Dat je het dan zo kan afsluiten, is geweldig."

Ze ondervond geen hinder van haar heup. "De adrenaline en de pijnstillers hebben me er echt doorgeholpen. Nu voel ik het wel enorm hard. Maar in mijn kür niet, dat geeft veel hoop voor de lange kür."



Viel er toch een last van haar schouders, toen ze zo emotioneel van het ijs kwam? "Ik heb de kür de laatste weken niet echt kunnen doorschaatsen, dus er was zeker wel een soort twijfel. Zeker op conditioneel vlak."



"Ik heb daar goed over gepraat met mijn mental coach en gewoon gezegd dat ik het kan. Ik stond daar met heel veel plezier. En plezier hebben in wat je doet, is echt de sleutel naar succes."



Ze zette de kinesist ook stevig aan het werk: "Dagelijks bijna 3 keer een uur. Ik ben heel dankbaar dat zij erbij is. Zonder haar stond ik hier niet."



Dat ze het EK won, geeft vertrouwen, maar niet minder stress. "Je wil het elke wedstrijd goed doen. Je begint ook telkens weer opnieuw. De stress is dan ook in elke wedstrijd aanwezig."



Het was de eerste keer dat Hendrickx in Canada aan competitie deed en ze genoot er volop van. "Ik deed hier wel al shows. Het publiek was superluid. Dat helpt je ook door heel het programma heen. Het publiek hield van mij en ik hield van het publiek."



Ze wil nog niet te veel stilstaan bij vrijdag. "Ik denk dat deze kleine medaille al superveel waard is. Ik wil met hetzelfde gevoel naar de lange kür toegaan en met plezier schaatsen. En dan zien we wel wat er uitkomt."