Loena Hendrickx ligt op koers voor WK-goud na haar beste korte kür ooit

Loena Hendrickx heeft haar heupblessure achter zich gelaten en een fantastische korte kür geschaatst op het WK in Montréal. De Europese kampioene zette een persoonlijk record neer en voert het deelnemersveld aan. Wereldkampioene Kaori Sakamoto, die voor een derde wereldtitel op een rij gaat, begint vrijdag pas als 4e aan de vrije kür. Nina Pinzarrone haperde bij haar eerste sprong en is voorlopig 11e.

Loena Hendrickx zakte na een lang seizoen vermoeid en met pijn aan haar heup af naar Canada. Ze skipte zelfs een training om haar heup te sparen. Maar dat hield haar niet tegen om afgelopen nacht te knallen. Niks te verliezen, alles te winnen, met die houding stapte ze op het ijs en dat leverde haar 76,98 punten op. Haar vorige beste was 76,25. Hendrickx schaatste met veel vertrouwen en uitstraling in haar gekende, gracieuze stijl op de muziek van "I'm nin'alu" van Ofra Haza en "Living for Love" van Madonna. Ze opende met een combinatie van 2 drievoudige sprongen (flip en toeloop), gevolgd door een dubbele axel. Al na 30 seconden had onze 24-jarige landgenote het enthousiaste publiek in Bell Centre op haar hand. (lees voort onder foto)

Hendrickx combineerde naar goede gewoonte vlot en expressief de pirouettes en de passenbewegingen en draaide er nog een drievoudige lutz tussen. Met een uitdagende passage langs de jury probeerde ze die helemaal te overtuigen.



En of dat lukte. Ze deed 2,3 punt beter dan bij haar goud op het EK begin dit jaar in Litouwen.



En of ze dat voelde: de tranen kwamen al meteen toen de laatste noten uitstierven op het ijs. Ze wist dat het goed was. Alle emoties kwamen los.



De eerste achtervolger is de Amerikaanse Isabeau Levito, die met 73,73 ook een persoonlijke recordscore neerzette. Levito was vorig jaar 4e op het WK.



Hendrickx was 2 jaar geleden 2e achter Sakamoto en vorig jaar 3e achter de Japanse en de Zuid-Koreaanse Haein Lee. Die Lee eindigde als 3e op de korte kür met 73,55 punten. De concurrentie van Hendrickx bleef niet foutloos, zo ook Sakamoto, die verrassend vrede moest nemen met de 4e plaats. Haar 73,29 punten liggen ver achter haar recordscore van 80,32 op het WK in 2022.



Vrijdag na de vrije kür kennen we de wereldkampioene. De scores worden opgeteld. Er is dus nog niets beslist. Hendrickx steekt er artistiek bovenuit, maar Sakamoto geldt sportief en conditioneel als standaard.



Het is afwachten wat dat geeft in de lange oefening van 4 minuten. Het PR van Hendrickx op de vrije kür is 145,53 punten, dat van Sakamoto 155,77, dus 10 punten meer.



(lees voort onder video)