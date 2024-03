Belgisch schimmenspel in het holst van de nacht: alles wat u moet weten over het WK kunstschaatsen

wo 20 maart 2024 18:37

Heb jij je wekker al gezet? Vannacht begint in Montreal het WK kunstschaatsen. Met Leading Lady Loena Hendrickx en aanstormend talent Nina Pinzarrone heeft ons land opnieuw twee atleten om naar uit te kijken. Wat onze landgenoten allemaal te wachten staat, leest u hier.

Het worden nog lange dagen voor alle liefhebbers van het kunstschaatsen. Vannacht (de nacht van woensdag op donderdag) begint het wereldkampioenschappen kunstschaatsen in het Canadese Montreal. Door het tijdsverschil - van plus vijf uur - vindt alle actie steeds pas plaats in de late uurtjes. "Of ik mijn wekker zal zetten? Hmmm, een ding is zeker: ik zal het zo lang mogelijk proberen te rekken. Een paar van de slotschaatssters zijn wel interessant om de slaap voor te verjagen, natuurlijk", knipoogt Katrien Pauwels. De voormalige kunstschaatsster doelt op de Belgische tandem Nina Pinzarrone en Loena Hendrickx, die dit kampioenschap opnieuw willen schitteren. Vorig jaar eindigden Hendrickx en Pinzarrone op het WK als derde en elfde. Bij de Europese titelstrijd, twee maanden geleden, won Hendrickx en werd Pinzarrone nog derde. Maar de sterren staan voor dit WK om verschillende redenen toch net iets anders. Het twijfelachtige vormpeil, de sterkere concurrentie en zelfs de atypische piste zullen extra overwonnen moeten worden.

Hendrickx en Pinzarrone na het EK.

Twijfels rond vormpeil

Het afgelopen EK was een schot in de roos voor Hendrickx en Pinzarrone, maar rond het WK cirkelen toch wat meer vraagtekens bij de Belgen. Beiden zagen hun voorbereiding in de war gestuurd worden door kwaaltjes. Hendrickx kampt namelijk met een ontsteking aan de heup, die haar tijdens de tweede training in Montreal ook van het ijs hield. "Uit voorzorg", klonk het. Na haar Europese titel bleef Hendrickx ook even weg uit competitieverband en koos ze voor een aantal lucratieve shows. "Daardoor ben ik conditioneel wel wat achterop geraakt", gaf ze zelf toe. "Maar er is hard getraind om nog een laatste keer dit seizoen alles te kunnen geven. Ik dans opnieuw op Madonna en Beyoncé en heb er ontzettend veel zin in", toonde de Belgische zich ondanks alles wel strijdvaardig.

Het zijn twee toppers die inmiddels gewoon zijn om met zulke situaties om te gaan Katrien Pauwels.

Ook Pinzarrone begint niet zonder kopzorgen aan haar korte kür. De nog steeds maar 17-jarige moe(s)t afrekenen met pijn aan haar staartbeen na een val van de trap. In tegenstelling tot Hendrickx stond Pinzarrone wel op het ijs tijdens haar laatste training in Montreal, maar lang duurde dat niet. Door een opspelende bloedneus - die niet gestelpt kon worden - moest ook zij de strijd staken. "Ach, het zijn alle twee toppers die het inmiddels wel gewoon zijn om met zulke situaties om te gaan", nuanceert Pauwels de twijfels. "Geloof me: ze zullen sterk genoeg zijn om het onderste uit de kan te halen, anders zouden ze niet starten.” "Pinzarrone gaf eerder deze week zelf nog aan dat ze voor een nieuw persoonlijk record wilde gaan. Dat zeg je niet zomaar". De jongste Belgische heeft - naar aanleiding van de reacties van de jury en andere feedback na het EK - dan ook beslist om de laatste anderhalve minuut van haar kür te wijzigen. "Nu heerst er een betere balans in de oefening en is het missende stukje in haar mozaïek opgevuld. Nina (Pinzarrone, red.) heeft alvast vele uren geïnvesteerd om zich de veranderingen eigen te maken", legt haar Coach Ansje Bocklandt uit.

Concurrentie uit alle hoeken

In Montreal hebben de Belgen ook af te rekenen met een sterk deelnemersveld. Zo zal Hendrickx opnieuw tegenover Kaori Sakamoto staan. De 23-jarige Japanse kan voor een derde keer op een rij wereldkampioene worden. Hendrickx stond in 2022 In Montpellier als tweede en vorig jaar als derde naast haar op het podium. "En ook dit jaar zal het waarschijnlijk weer tussen die twee gaan voor het goud", schat Pauwels in. "Het kunstschaatsen is een zeer onvoorspelbare discipline, maar Nina en de Japanse steken er normaal gezien bovenuit." In Saitama, waar Pinzarrone met een elfde plaats debuteerde, moest Hendrickx ook nog Lee Haein voor zich dulden. Die Zuid-Koreaanse is er ook dit jaar weer bij. En daarnaast worden ook haar landgenote Young You, de Georgische Anastasia Goebanova, de Amerikaanse Levito Isabeau en de Japanse Mone Chiba te duchten tegenstanders. "Onder de twee topfavorieten kleven er een hele hoop schaatssters dicht op elkaar qua niveau", overschouwt Pauwels het deelnemersveld. "Ook Nina (Pinzarrone, red.) zal zich in die subtop kunnen mengen, want tussen plaats drie en tien is het echt drummen. We weten ondertussen wel dat ze heel constant scoort. Dat is haar grote voordeel in deze woelige wateren."

Kan Pinzarrone in Canada de volgende stap in haar stormachtige ontwikkeling zetten?

IJshockeypiste

Voor kunstschaats-leken zal het moeilijk met het blote oog te spotten zijn, maar de ijspiste in Montreal is kleiner dan onze Belgen gewoon zijn. Bell Centre is de thuisbasis van de ijshockeyclub Montreal Canadiens en het speelveld van de clubs in de National Hockey League (NHL) heeft andere afmetingen dan een Europese piste. Zo is de ijsvlakte vier meter smaller en een meter langer (61 op 26 meter). "We weten wat we mogen verwachten", nuanceerde Jorik Hendrickx - de broer en trainer van Loena - al. En ook Pauwels sust de heisa: "Zeker voor Loena zal het niet de eerste keer zijn, maar eigenlijk sta je daar ook niet echt bij stil eenmaal je op dat ijs staat. Het wijst zichzelf echt uit Je probeert organisch altijd de volledige piste te bestrijken en niet tegen de boord aan te schaatsen", vertelt ze uit ervaring. "Moest het zo’n groot euvel zijn, hadden ze die afmetingen al lang universeel gemaakt. Het is ook nooit een item als de Canadezen naar Europa komen voor een competitie af te werken, hé. Met enkele kleine knipjes in de choreografie is het opgelost."

