Coach Jorik Hendrickx nuanceert afmetingen WK-ijspiste: "Loena heeft daar wel ervaring mee"

di 19 maart 2024 13:30

Omdat er op het WK kunstschaatsen gereden wordt op een ijspiste van een NHL-team is het voor de schaatsers even wennen aan de afmetingen: ijshockeypistes in Noord-Amerika zijn immers smaller dan de schaatsbanen die we in Europa hebben. Maar Jorik Hendrickx, broer en coach van Loena, maakt zich aan de vooravond van het WK geen zorgen. "We weten wat we mogen verwachten", zegt hij aan Sporza.

De ijspiste in het Bell Centre, de thuisbasis van NHL-team Montreal Canadiens, is met 61x26 meter 4 meter smaller en 1 meter langer dan de standaard ijsbaan in Europa. Dat er verschillende afmetingen bestaan, lijkt opmerkelijk, maar Jorik Hendrickx relativeert dat. "Je hebt de Amerikaanse en de Europese afmetingen en dat zijn wij wel gewoon. Als atleet moet je je kunnen aanpassen. Die ervaring hebben we wel. Het zal geen grote invloed hebben", klinkt het vanuit Montreal. Wat wél een invloed zal hebben, is het ijs zelf. "Dat heeft op dit moment een grotere impact dan de afmetingen van die piste", zegt Jorik Hendrickx. "Het is altijd wennen aan de kwaliteit van het ijs. Dat heeft ook invloed op de sprongen. Het ijsgevoel is overal anders."

Het is niet zo dat de hele choreografie aangepast moet worden. Jorik Hendrickx