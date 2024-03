Decompressie speelde Loena Hendrickx parten na het EK: "Hoop dat lichaam het nog één keer volhoudt voor het WK"

De koffers staan klaar: volgende week probeert Loena Hendrickx (24) op het WK kunstschaatsen in Canada haar seizoen nog een extra laagje glans te geven. De Europese kampioene laat zich niet verleiden tot boude uitspraken: "Als ik goed geschaatst heb en als ik geen medaille behaal, dan is dat heel jammer, maar zal ik tevreden zijn."

"Gelukkig heb ik nog enkele shows gedaan om weer in het ritme te komen en de laatste dagen voel ik me toch een stuk beter."

Op haar 24e lijkt Loena Hendrickx sterker dan ooit. Al weegt de leeftijd, geeft ze zelf aan.

"Het mentale aspect wordt steeds moeilijker als je ouder wordt. Je begint meer te twijfelen en dat maakt het soms een hele uitdaging."

Een medaille op het WK is ook een challenge. "Als ik twee hele mooie prestaties kan neerzetten, dan zit een medaille er zeker in, maar een klein foutje is snel gemaakt."

"Of ik zonder eremetaal ontgoocheld zal zijn? Als ik goed heb geschaatst en geen medaille heb, dan is dat heel jammer, maar dan ben ik tevreden."

Hendrickx is alleszins nog niet klaar met haar sport. "Ik wil voor de derde keer naar de Spelen in Milaan en als ik er zo over nadenk, is het einde toch beangstigend."

"Ik zie mezelf niet stoppen. Wie weet volgen er nog enkele jaren. Het is afwachten hoe mijn lichaam voelt."