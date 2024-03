Kunstschaatsers moeten WK-choreografie aanpassen door smallere ijspiste: "Geldt zeker voor Loena Hendrickx"

De Belgische kunstschaatssters zullen nog wat moeten sleutelen aan hun choreografie voor het WK, dat deze week plaatsvindt in Montreal. De ijspiste in Canada is immers smaller dan ze gewoon zijn. "Dat geldt zeker voor Loena Hendrickx", klinkt het.

Het WK kunstschaatsen gaat voor Loena Hendrickx en Nina Pinzarrone woensdag van start met de korte kür. Gisteren konden de twee Belgische schaatsers al kennis maken met het ijs in het Bell Centre, of "Le Centre Bell" in het Franstalige Montreal.

Maar omdat de pistes in Canada smaller en langer zijn dan ze gewend zijn in Europa, moet de choreografie aangepast worden. De ijspiste in het Bell Centre, de thuisbasis van NHL-team Montreal Canadiens, is met 61x26 meter liefst 4 meter smaller en 1 meter langer.

En dus wordt het sleutelen aan de choreografie. "Dat geldt zeker voor Loena", zegt haar choreograaf Adam Solya. "Zij heeft veel ruimte nodig."

De schaatssters kunnen vandaag nog wennen aan het ijs in Montreal. Er staan 2 trainingsmomenten op het programma. Daarna moeten ze klaar zijn voor de korte kür van woensdag. De top 24 mag vrijdag de vrije kür rijden.